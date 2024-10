No vayan a Mazatlán: Villegas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, hizo un llamado a los duranguenses y a los laguneros de no viajar a Mazatlán por cuestiones de seguridad. El gobernador mencionó que para la gente que tenga la intención de viajar a las playas de Mazatlán, la recomendación es no hacerlo.

"Híjole, yo creo que hay que pensarlo dos veces. Si fuera alguno de mis hermanos o mis hijos yo les diría que ahorita no fueran y no por la carretera, sino por lo que ya pasó en Mazatlán. Yo creo que hay que tener ahorita un poquito de cuidado", dijo el gobernador, Esteban Villegas, quien habló sobre las acciones en materia de blindaje para Durango.

El mandatario dijo que mientras tanto no es recomendable viajar a Mazatlán por lo que ya ha ocurrido.

"Me duele mucho porque Mazatlán para nosotros es como una comunidad más u otra ciudad de Durango. Nosotros queremos mucho a Mazatlán. Nos duele no poder ir o que nuestra gente no pueda ir pero confío en que la autoridad federal y estatal van a poder solucionar este tema rápido y que vuelva la normalidad y volver a disfrutar de esa hermosa playa que tenemos en el pacífico", dijo Villegas Villarreal, quien aseguró que en Durango hay alerta permanente.

"Con lo que pasó en Mazatlán me puse de pestañas. Es como si dijeran 'pasó en Gómez' porque para Durango es lo mismo porque se contamina Durango y se contamina La Laguna y entonces empieza lo que no queremos que pase y espero que el gobierno federal y el gobierno del estado, lo que podamos hacer, para que Sinaloa vuelva a tener sus niveles de seguridad y estamos dispuestos a colaborar porque a nosotros nos interesa que eso se pueda terminar", dijo el mandatario.

Señaló que hace 15 días se reunió con el general militar de la zona, en Mazatlán, y solicitó no solo blindar la carretera Durango-Mazatlán sino desde el Puerto de Mazatlán porque por ahí está entrando mucho producto de Asia, de China, al país.

Dijo que están haciendo una estrategia distinta para que gente de Coahuila, de Zacatecas y de otros lados puedan ir a la sierra y no se caiga el turismo pues de momento ya ha afectado sobre todo en la zona de cabañas. No obstante, el gobernador dijo que Durango sigue catalogado como un estado muy seguro por parte del gobierno federal.

"Hoy salió en la Mañanera, que hace la presidenta, que Durango es el segundo lugar donde mas seguridad tenemos y viene también Coahuila dentro de los cinco pero Durango sale en segundo lugar con menos índice de violencia y eso quiere decir que estamos trabajando, que estamos blindando pero no dejamos de estar preocupados. Sí estoy preocupado porque el tema de seguridad puede cambiar de un momento a otro entonces estamos de manera permanente viendo este tema", aseguró Villegas.

Mencionó que de momento no han llegado más militares a Durango aunque dijo tener información de que antier llegaron 80 elementos de la FGR: "Creemos que vienen a ver el tema de los migrantes ya que no entran a otros temas pero sí se ha reforzado mas con militares la zona de Sinaloa", dijo. "La semana pasada hubo en redes sociales un alboroto y lo tomamos con seriedad. Aquí no vamos a dar nada como un hecho aislado. Si algo pasa investigamos a fondo", enfatizó.