'No se van a utilizar al 100 % los LTG'

Elda Lorena Estrada Villarreal, titular de la Dirección de Servicios Regionales Educativos en la región Norte de Coahuila, dio a conocer que sigue pendiente la entrega de los Libros de Texto Gratuito (LTG) de forma directa a los alumnos, pues actualmente se ha hecho la distribución a las zonas escolares y supervisiones.

También dijo que los docentes tienen libertad de cátedra y aunque los alumnos reciban dicho material didáctico, no necesariamente se tiene que utilizar al 100 %, pues se cuenta con otras herramientas como la colección Coahuila Educa.

"No se va a utilizar al 100 por ciento ni se va a utilizar de manera secuencial. Entonces habrá algunos temas que el maestro considere importantes retomar dentro de su clase y otros que no los considere importantes porque no son de interés para sus alumnos", indicó la funcionaria estatal.

Precisó que a la población adulta se le educó de una manera sistemática, "teníamos una secuencia de temas a cumplir o seguir para decir que culminábamos el ciclo escolar. En la actualidad tenemos tiempo de estar trabajando con otras metodologías que permiten la opinión, el pensamiento del niño y las necesidades de los alumnos, entonces no hay una continuidad, no hay temas a seguir... los temas surgen de las necesidades de la comunidad, las necesidades del grupo y de cada alumno", indicó.

Estrada Villarreal señaló que no se ha llegado a la última etapa de entrega de los LTG a las escuelas. Actualmente ya se realizó la entrega a los subalmacenes de Cinco Manantiales y Acuña, además de iniciarse la entrega a las supervisiones escolares de nivel primaria, que se contempla concluya el próximo lunes.

Mientras que la próxima semana se iniciará con la distribución del material educativo pero para el nivel secundaria; sin embargo, la entrega directa a los alumnos será algo que estará a cargo de educación básica, de los jefes de sectores y directores de los planteles educativos. Lo anterior conforme a la logística que les plantee el nivel.