No se descarta pacto por debajo del agua: Aguado Gómez

El secretario general del PAN en Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, no descarta un pacto por debajo del agua, y padre e hijo Miguel Ángel Yunes, se pusieran de acuerdo bajo un argumento ambiguo y el día de mañana se vote a favor de la Reforma del Poder Judicial.

Y es que luego de estar “desaparecido”, este martes el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia para apartarse del cargo a unas horas de que arrancara el debate de la Reforma del Poder Judicial en el Senado.

Bajo este contexto, el también legislador, lamentó que en un momento tan importante para México, en donde se está jugando la subsistencia de la democracia de en la República, al cuarto para las doce, bajo una narrativa poco creíble por las circunstancias en donde el propietario Miguel Ángel Yunes hijo, se manifiesta enfermo para que el papá llegue a defenderlo tomando protesta.

“Subiendo a la tribuna y mediante un discurso ambiguo, no diga con claridad si va a votar a favor o en contra, por el contrario, llegó a politizar y a amedrentar y a desbancar a la bancada del Partido de Acción Nacional”, señaló.

Insistió en que es lamentable lo que pasó, y que aquellos que conocían las reglas del juego, que sabían lo difícil que iba a hacer este camino para defender al país, con la mano en la cintura, padre e hijo, se ponga de acuerdo, y bajo argumentos totalmente inválidos y escuetos, traten de defender su postura, y vayan encaminando todo a que el día de mañana Miguel Ángel Yunes padre, vote a favor de esa Reforma tan dañina”, subrayó.

Asimismo, indicó que “Ojalá y me equivoque, ojalá me callen la boca, pero hoy, todos los acontecimientos, y a como se dieron y los manejaron, nos da a entender que hay un pacto por debajo del agua y que votarán a favor de la Reforma, lo cual sería lamentable. Ojalá me equivoque y nos sorprendan a todos bajo un acto de congruencia y vote Miguel Ángel Yunes contra esa Reforma”, subrayó.