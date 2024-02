No hay libertad de prensa, acusa Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la oposición mexicana Xóchitl Gálvez lamentó este viernes que en México no hay libertad de prensa al criticar la "dolosa y deliberada" exhibición que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de datos sensibles de una corresponsal de The New York Times (NYT).

“Me preocupa de sobremanera que el presidente (López Obrador) se sienta por encima de la ley, nadie está por encima de la ley. México es el país más peligroso del planeta para ejercer el periodismo y el presidente expone de manera dolorosa y deliberada a la periodista Natalie Kitroeff, que solo está haciendo su trabajo”, comentó en su llamada ‘conferencia de la verdad’.

Sus declaraciones se dan luego de que el presidente divulgara el número telefónico de la corresponsal de The New York Times en México, uno de los países con más asesinatos de periodistas, por publicar un reportaje sobre una investigación de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico a través de su campaña en 2018.

Incluso, López Obrador argumentó este viernes que la periodista podría cambiar su número telefónico "si está preocupada" después de que él mostró y leyó en voz alta el teléfono en su habitual conferencia matutina del jueves pasado.

En este marco, la candidata de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó que López Obrador haya expuesto a Kitroeff cuando el Gobierno mexicano debería protegerla.

“Toda mi solidaridad para ella”, añadió.

Asimismo, sostuvo que en México "no existe la libertad de prensa" al lamentar los ataques del presidente López Obrador a medios de comunicación que no son afines a su Gobierno, mientras destina recursos públicos a los que sí lo son.

Dijo que al interior de las conferencias de López Obrador, desde el Palacio Nacional, no se ejerce tampoco la libertad de expresión, pues “generalmente le dan la palabra a medios a modo del presidente, preguntas que el presidente mismo quiere que le hagan”.

Por otro lado, reprochó que el mandatario mexicano “ataca a cualquier medio que saque alguna nota que afecte a su Gobierno”.

“Él quisiera que todo mundo dijera que México está mejor que nunca, que ustedes (los periodistas) cerraran los ojos”, agregó.

Gálvez señaló que hay centenares de sitios de noticias que reciben recursos públicos para orquestar campañas a favor del actual Gobierno y el presidente López Obrador.

“Entonces cuando ellos lo hacen son personas y cuando alguien se los hace son ‘bots’”, concluyó.