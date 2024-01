'No hay dinero, no se van a poder identificar'

Con un mal sabor de boca quedaron miembros de los colectivos de búsqueda de Coahuila que se reunieron en el mes de diciembre con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien no estableció ningún compromiso y únicamente les informó sobre la encuesta que se realizará para determinar qué personas siguen en calidad de desaparecidas, hecho que consideraron revictimizante,

Tanto María Elena Salazar, del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Óscar Sánchez-Viesca, del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), calificaron a la funcionaria federal, nombrada apenas en el mes de octubre del año pasado, como insensible a la problemática de las desapariciones.

Incluso en su encuentro, la funcionaria mencionó que tal vez no regresaría, dadas la serie de actividades que debe realizar en diversas partes del país.

"La señora sabe que a lo mejor nada más vino a cumplir un protocolo porque si bien es cierto, su mandato termina cuando termine la administración del actual presidente (Andrés Manuel López Obrador). Fue muy cortante (nos deja) un mal sabor de boca, teníamos una agenda con ella, una agenda que construimos los 8 colectivos, sin embargo, a la hora de hacerle una pregunta, una réplica en lo que ella decía, fue muy cortante, no permitía dar la voz a las familias. Aparte de que venía un tiempo corto, de 2 a 4 (de la tarde)", dijo María Elena Salazar.

Comentó la falta de compromiso y de sensibilidad también por parte de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Yuridia Rodríguez, quien en un primer encuentro fue accesible, sin embargo, ahora "no contesta ni el teléfono, mensaje ni un correo", señaló la representante de Fuundec.

'ENCUESTA SERÍA REVICTIMIZANTE'

Sobre la encuesta que se habrá de llevar por parte de los Servidores de la Nación, dijo que sería un acto revictimizante, sobre todo para aquellas familias que tuvieron de regreso a su ser querido de la forma que jamás lo hubieran imaginado, sin vida.

Además, mencionó que sería un riesgo para esos servidores, "porque no saben ni con quién van a acudir".

Por su parte, Óscar Sánchez Viesca, padre de la desaparecida Fanny, dijo que los servidores de la Nación, además de no contar con la preparación necesaria para realizar dicha labor, no cuentan con ninguna representación legal para hacerlo.

Además, recordó parte de las breves respuestas que obtuvo de la funcionaria: "no hay dinero, lo siento, no se van a poder identificar, no hay dinero". Así de plano. "En vez de darnos una respuesta de que estamos batallando, vamos a ver de qué manera", dijo molesto Sánchez Viesca.

Pero pese a ese encuentro en donde no se obtuvieron compromisos y solo malestar, no desanima a las familias a continuar con su labor hasta encontrar a los suyos.

"Desanima en primer momento, pero estamos situados en la realidad de que sexenios van y vienen, administraciones estatales y locales van y vienen, y desgraciadamente, mientras no regresen nuestros seres queridos, seguiremos en la búsqueda, en la exigencia, individualmente, coordinadas con las dependencias que así lo requieran", dijo la representante de Fuundec.