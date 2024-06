'No hay avances, es un dolor que sigue', mamá de Julio lo recuerda en su cumpleaños

Este 27 de junio, Julio Alberto Villagrana Flores cumple 37 años de edad, pero desde hace 13 años, no se sabe nada de él. Luz Flores Peña, su madre, aún lo recuerda como un joven feliz, alegre, amiguero, y de un gran corazón. Aunque mantiene la lucha por saber qué pasó con su hijo mayor, su corazón de madre le dice que él ya no está con vida, el tiempo y la falta de información, así se lo ha hecho sentir.

Este 27 de junio, que antes era de fiesta y abrazos, hoy es una fecha que duele para Luz, y quien debe ser fuerte en medio de su tristeza, pues su hija Fernanda, ahora de 26 años, la necesita, así como su pequeña nieta, quien le ha devuelto un poco de felicidad a su vida.

Para este cumpleaños número 37, Luz ofrecerá una misa para que Dios ilumine su camino, dijo entre lágrimas que se escapan una a una. “Le voy hacer una misa, para que encuentre su luz y su camino, y nosotros seguir con esta lucha”, dijo la madre del joven quien se desempeñaba como policía municipal de Seguridad Pública de Torreón, cuando no se supo nada más de él.

Fue justo el 21 de marzo de 2011, que no se supo más de Julio Alberto, de quien solo supo su madre, que había sido arrestado. Pero jamás lo volvió a ver. “No ha habido avances es un dolor que sigue, es una lucha incansable, yo siento que como madre uno no está preparada para este tipo de situaciones, hace poquito le entregaron unos restos (a una madre) y yo siento que uno no está preparada para este tipo de noticias, sí dice uno, ya queremos saber algo, ya queremos encontrarlo, pero no es cierto, no estamos preparadas para este dolor”, compartió Luz. Para este madre de dos jóvenes, estos últimos 13 años, en donde cada día duele más la ausencia de su hijo mayor, dijo que han sido años muy duros. “Más de una década, y pues yo lo único que pido a la persona que le hizo esto que ya se apiade de uno, de forma anónimo diga dónde lo dejó, porque vivir en esta incertidumbre es muy feo y la esperanza pues nunca muere”, aunque reconoció que en ocasiones es tal el dolor que la esperanza se va apagando poco a poco como una flama. Luz, compartió que desde hace siete u ocho años de no saber nada de su hijo, apareció en ella ese sentimiento de que su hijo ya no está más en este mundo, pues de lo contrario, asegura que habría hecho el intento de comunicarse, de tener algo de información, la cual no ha llegado en estos 13 años. “Yo por eso como madre, siento que mi hijo está aquí”, insistió. En esta fecha que debió ser especial para su familia, pide a esas personas que fueron testigos o bien, tienen algo de información sobre Julio, les pide que le hagan llegar datos o lo necesario para que pueda saber qué pasó con su hijo ese 21 de marzo, “que tenga el valor y que sería un avance para nosotros como familia y que se toque poquito el corazón y si sabe algo que sea anónimo y pues que se le va a proteger… yo siento que todavía hay gente buena y si hay gente que todavía pueda que sea anónimo; con todo el corazón se lo pido”. Mientras tanto, la búsqueda por encontrarlo seguirá por parte de Luz y su familia… y hasta donde esté Julio, lo recuerdan en su cumpleaños número 37.