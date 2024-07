No ha sido el mejor año para el sector automotriz: Urraza Dugay

Luis Ángel Urraza Dugay, director de fomento económico del municipio de Acuña, dio a conocer que la atracción de inversiones en el primer semestre de 2024 ha sido buena; sin embargo, reconoció que no ha sido el mejor año para el sector automotriz y no se han generado tantos empleos como el año anterior.

Explicó que el tema automotriz no está en su mejor momento en su producción, pues Estados Unidos está teniendo una inflación muy fuerte; además de referir que tienen los intereses inmobiliarios y automotrices muy desfasados.

"Lo que está pagando una familia media americana, por el pago de su casa en el estado que quieran, le subió mucho este año el interés y esto hace que esas familias no hayan cambiado de carro que tenían planeado y esto hace que las armadoras no armen tanto carros como tenían planeado", explicó Urraza Dugay.

Por consiguiente, explicó que a las fronteras no les pidan tantas partes de carros como lo tenían planeado, reiterando que este año no ha sido el mejor para la industria automotriz; en vehículos normales, pues en las unidades de súper lujo y aeroespacial no se presenta este problema.

Aunque si todo el tema de las camionetas y carros medianos, pues no se están vendiendo y están muy caros, estableciendo que en el caso de Acuña, no se tiene mucha demanda de empleo como la que se tuvo en 2023; aunque se está mejorando, pero si la pasaron mal de enero a mayo del año en curso.

A lo ya expuesto, el funcionario municipal de Acuña refirió que habrá que considerar también la inflación de ambos países, así como los procesos electorales tanto en México como en los Estados Unidos; además del fenómeno del tipo de cambio, que en el caso de las fronteras no le conviene el mismo tipo de cambio que en el interior del país.

"Las fronteras son muy fuertes, tenemos muy buenas maquiladoras, muy buenos corporativos de nivel mundial, tenemos la mano de obra que es la mejor de México la que tenemos aquí en el norte. Entonces, platicando con los gerentes ellos ven muy bien el cierre de este año", indicó el director de fomento económico en Acuña.