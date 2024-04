'No fue un accidente lo que hizo', surge presunta víctima de Canessa en Torreón

El pasado miércoles, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, Roberto Canessa, estuvo en Torreón para ofrecer una charla en el Teatro Nazas.

Su encuentro con los laguneros se ha viralizado a nivel nacional e internacional, luego de que aparecieran videos en los que se ve a Roberto que pasa su mano izquierda sobre los glúteos de dos mujeres que se tomaron foto con él luego de la plática.

Ahora, en la plataforma X (Antes Twitter) una mujer llamada Renata (@renatarmza) menciona que ella fue de una de las afectadas.

"Yo fui una de las víctima de lo que pasó junto con mi prima de 14 años, muchos dicen que a las que nos pasó no hemos salido a hablar del tema pero puede ser que varias no lo hagan por miedo a que no les crean solo porque la acción la hizo un “famoso”. #RobertoCanessa #trc", menciona en un primer post.

Enseguida, menciona que, "Varios comentarios ponen que por qué no hicimos ni dijimos nada en el momento, y para l@s que lo han vivido en el momento que pasa simplemente te quedas en shock y real no sabes qué hacer ni qué pensar".

La persona añadió que lo que realizó Roberto no fue un accidente.

"Espero que gente no siga normalizando esta acción, no fue un accidente lo que hizo, no lo hizo con una ni con dos personas, lo hizo con todas las que pasábamos, porque casualmente con los hombres no lo hacía.

"Mi prima sintió una inmensa incomodidad y ella trató de moverse para que no la tocara y el simplemente bajó la mano a la pierna pero en ningún momento la dejó de tocar", explica.

Hasta ahora, Roberto Canessa no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.