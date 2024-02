No estoy de acuerdo con la decisión que tomó el PAN: Rosendo Villarreal

El ex presidente municipal de Saltillo, Rosendo Villarreal Dávila, auguró un mal resultado para el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita, a raíz de la decisión de contender con sus propios candidatos en el proceso para elegir alcaldes, el próximo 2 de junio y expuso que el objetivo esencial es salvar al país de un dictador.

“No voy a mentir, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, si somos una coalición, lo somos en todo. Creo que no va a ser un buen resultado lo que va a pasar y creo que para alguna gente podría ser difícil comprender que con Xóchitl vamos juntos, y a nivel local vamos separados. No me gusta y no estoy de acuerdo. Buena decisión no es”, indicó.

Dijo que en los municipios que actualmente son gobernados por el PAN podría haber un buen resultado, pero el objetivo esencial es “salvar al país de una dictadura”.

“El presidente es un dictador y ahorita debemos estar todos juntos, todos los que creemos en la democracia y no debemos de andar con tonterías”, expuso.

Consideró que su partido logrará contender con candidatos propios en los 38 municipios pero el resultado no será bueno.

“Primero es la democracia, primero es el momento por el que está pasando México que es gravísimo”, finalizó.