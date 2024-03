'No es celebración, es conmemoración'

La senadora Verónica Martínez reconoció que no es fácil cumplir con todos los roles que tiene actualmente, sin embargo precisó que el apoyo incondicional de su pareja ha sido fundamental para la realización de su quehacer diario. La también presidenta del PRI en Torreón visitó las instalaciones de esta casa editora para platicar sobre los avances y desafíos que enfrenta la mujer hoy en día.

Desde su perspectiva, es importante hacer un alto en el camino para reflexionar. "El 8 de marzo no es una celebración, es una conmemoración . Este día no se regalan flores, no se felicitan a las mujeres por el día. Es reflexionar lo que nos ha costado la defensa de nuestros derechos y la lucha por nuestros derechos". Compartió que el pasado miércoles tuvo una sesión especial en el Senado por la lucha de los derechos de la mujer.

Para Verónica Martínez hoy, 8 de Marzo, es importante hacer una análisis de las leyes que se han aprobado y si están funcionando. "Hace 70 años las mujeres en México tuvimos la primera vez la reforma para tener el derecho de votar y en ese sentido, en esos largos 70 años hemos tenido muchos avances, sobre todo en las últimas décadas, primeramente tenemos paridad de todo, es una ley que reformamos que se garantice el 50-50 en el poder ejecutivo, legislativo y judicial".

En términos de leyes, dijo que se hicieron unas reformas en leyes "que tuvimos que abanderar las senadoras para que no se perdiera la esencia y además para que no se violentaran a más mujeres".

Puso como ejemplo la Ley Olimpia, donde a través de una reforma a la ley, se prohibe que cualquier persona pueda hacer uso de tu contenido, "ninguna persona puede hacer uso de tus fotografías sin autorización y pues en ese sentido, ya está penado por la ley".

"Tenemos la prohibición del matrimonio infantil, donde es más común en el centro y el sur, donde a las niñas las vendían. Así, niñas de 12 o 13 años contraían matrimonio con hombres de 50 o 60 años a cambio de una cantidad económica y hoy esto está penado. Por otro lado, está la Ley 3 de 3, para que los agresores no puedan ser candidatos o acceder a un cargo público.

En tanto en el tema del poder judicial, todas las ternas que manda el presidente de la República, todas las vacantes se están dando a mujeres hasta generar la paridad de género en el poder judicial".

Precisó que es la primera vez que la cámara de diputados y senadores son paritarias y sin tocar el tema electoral, dijo que actualmente se tiene la posibilidad de que una mujer encabece la Presidencia de la República.

Desde luego reconoció que todavía hay un gran camino pero es importante que se sepa que existen políticas públicas que pueden defender a las mujeres.

La senadora destacó el modelo Coahuila, en donde existen políticas públicas muy bien definidas para apoyar a las mujeres.

"En Coahuila, los Centros de Justicia para las Mujeres tienen un agregado ya, que además de defender las causas, también se busca el empoderamiento de la mujer, es decir, que pueda desarrollarse con estudios, un negocio, un proyecto, incluso tenemos un lugar de resguardo para mujeres e hijos. En Coahuila hay seis centros que están distribuidos en las regiones del estado".

La senadora invitó a las mujeres a hacer una reflexión sobre los logros y los desafíos que aún se tienen y desde cualquier espacio, luchar por avanzar.