No dan los números: diputado Gerardo Aguado

A pesar de la aprobación de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para el diputado Gerardo Aguado Gómez las cifras no checan.

Y es que según manifestó el legislador panista, le preocupa la falta de información, pues a su parecer, en el Gobierno Federal, ya ha sido una constante, un común denominador en ellos, impulsar iniciativas que generan muchas dudas para el electorado a final de cuentas.

“Más allá de polarizar por este tema, lo que queremos es que el Gobierno Federal informe o haga una campaña publicitaria importante para que todas aquellas personas que se puedan ver afectadas porque no han reclamado su Afore y dicho lo anterior, porque parte de la bolsa que van a generar de 65 mil millones de pesos para el fondo de pensiones proviene un porcentaje de las Afores que no han sido reclamadas y que el estado va a tomar para hacer este fondo de 65 mil millones de pesos”, indicó.

Añadió que de entrada, que se informe cuál será la mecánica para que puedan reclamar y como las personas se van a poder enterar de todo este procedimiento en caso de que el Estado ya vaya a tomar parte de ese recurso. “No queremos que haya gente que se le pasó porque o no vio las noticias, o porque no se enteró de la Reforma, o por cualquier situación y que pierda ese dinero, lo cual sería lamentable, sería un abuso por parte del gobierno de ser así”, señaló.

Aunado a lo anterior, dijo que en ese sentido, lo que buscan es que se comunique y sensibilizarse bien esta Reforma para que la ciudadanía conozca bien los términos en que se va a dar, y sobretodo, no se polarice respecto a un tema.

“A lo mejor y es posiblemente, no lo se, tiene buena voluntad, eso es por un lado, pero también por el otro, quedan muchas dudas, porque esta bolsa de 65 millones de pesos se va a construir de distintos lados, de la venta de inmuebles del Fonatur por ejemplo, del fondo del ahorro para el retiro que es la Afore, y de algunas otras dependencias, también de la liquidación de algunos organismos públicos autónomos, entre otros. 65 mil millones de pesos en total, pero a ver, esto no cubre ni un mes, y no hay información al respecto, es decir, se está diciendo con bombo y platillo que viene esta reforma en la materia, pero no cubre las necesidades”, expuso.

Insistió en que es un paliativo nada más para el problema que significa las pensiones en nuestro país, pues 65 mil millones de pesos da para la primera semana, a lo mucho la primera quincena.

“¿De dónde van a sacar el resto de los recursos para poder garantizar las pensiones de todos los trabajadores?, no dan los números, pero tampoco información al respecto, entonces presentamos un punto de acuerdo para que nos informen a esta soberanía el Gobierno Federal de que va, cuál es el mecanismo, y si va o no a implementar una campaña informativa al respecto”, cuestionó.

Aunque no descartó la posibilidad de que el dinero se use en las campañas, sostuvo que más que eso, a lo mejor el anuncio suena atractivo para que todas aquellas personas pensionadas crean que está resuelta ya prácticamente el tema de su pensión, cuando realmente no es así.

“No da, sobretodo si consideramos que el incremento que se va a dar de 2018 al 2024 del Producto Interno Bruto de puntos en cuanto a PIB va a estar aumentando 2.2%, y con esta medida estará aumentando aproximadamente en la misma proporción de tiempo, la misma temporalidad, .02% es decir, no alcanza la demanda con el paliativo que se está proponiendo en en esta Reforma, por eso tengo muchas dudas al respecto”, destacó.

Asevero que más allá de descalificarlas sin el conocimiento ya de estos puntos finos, el objetivo del punto de acuerdo que presentó es para que se informe y se envíe la información a esta soberanía y, diputados y diputadas a la vez como representantes populares poder informar de que va esta Reforma bien a bien.

“Entonces estamos esperando, me parece que es un tema súper sensible y que mucha gente a venido a Congreso a preguntarnos cuál es la situación, si van a no a perder su dinero, cuál es la mecánica para reclamarlo en su Afore, entre otros”, concluyó.