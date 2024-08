Niega gobernador de Sinaloa estar ligado con la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó estar ligado con Ismael "El Mayo" Zambada y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de Justicia (FGR) abra una investigación.

Dice que no estaba el día de la supuesta reunión, que llegó al estado un día después.

"No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente (Andrés Manuel López Obrador) y mi presidenta (Claudia Sheibaum), no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen", respondió frente al Presidente de México.