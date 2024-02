Nicte Ruiz y el arte con enfoque social

En su rostro se ha trazado un relieve de indignación. La artista y gestora cultural coahuilense Nicte Ruiz señala una pintura de gran formato en la Galería del Teatro Isauro Martínez (TIM). La imagen muestra un muro fronterizo, un agente de la Border Patrol y la Estatua de La Libertad de Nueva York, pero también aparecen dos niños prisioneros con las manos apretando los barrotes y el miedo atrapado en su mirada, en una clara alusión al agresivo programa migratorio del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Son cosas terribles, ¿qué nos pasa como sociedad? Nos hemos vuelto unos monstruos terribles”.

Nicte Ruiz tuvo contacto y se formó con las artes desde muy chica. Recorrió museos con su familia, tomó cursos y diplomados donde pudo estudiar el lenguaje de la estética, pero también desarrolló un agudo sentido del entorno. Nacida en Michoacán, es coahuilense por adopción. Hace 22 años fundó la asociación de artistas plásticos Aplavic y en 2020 creó una plataforma artística con enfoque social, a la que denominó RUMA: Arte y Comunidad.

“Para mí era importante dar un paso más. La pintura, a lo largo de los años, de los siglos, ha servido también para denunciar; ha servido para visibilizar y para decirnos en qué momento histórico vivieron cada uno de los artistas porque tenemos un compromiso. El compromiso del artista plástico también es ese, no solamente es pintar cosas hermosas o paisajes, ¡no! También nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del momento histórico que nos toca vivir”.

Para la fundadora de RUMA, el arte no debería desligarse de su entorno social y las problemáticas que lo rodean. Por eso, sus proyectos exponen fenómenos como la violencia contra la mujer, la desigualdad y recientemente la migración.

“En cada artista visual debe existir un compromiso mínimo con su país, con su comunidad, con su momento histórico y dejar registro del mismo”.

Nicte Ruiz (EL SIGLO DE TORREÓN / RAMÓN SOTOMAYOR)

FENÓMENO MIGRATORIO

La luz del mediodía atraviesa el cristal de la puerta principal para iluminar la Galería del TIM. Nicte ha llegado con su equipo desde Saltillo para comenzar el montaje de ‘El viaje. La frontera está en todas martes’, exposición que será inaugurada este jueves y la cual contará con la participación de diversos especialistas en el tema de la migración.

“Eso es inherente al hombre. ¿Cómo se fundó Torreón? ¡Con una serie de migrantes! Tienes muchísima gente árabe, mucho chino, ¡es que todas las sociedades! Gracias a esas migraciones importantes que hemos tenido en el mundo, que han aportado muchas cosas en todas las materias de la vida, en la ciencia. Claro, en el fenómeno particular que nosotros estamos abordando, los migrantes salen de sus países por otro tipo de problemáticas”.

La muestra toma su nombre a partir de una investigación realizada por el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ruiz agrega que, por su situación geográfica, Coahuila es un estado de paso para los migrantes que viajan hacia Estados Unidos, pero que a la vez exporta sus propios migrantes nativos, algo que pudo percibir mientras residió en San Pedro de las Colonias. El estado, en muchas ocasiones, se convierte también en la nueva casa para aquellos que no logran cruzar el río Bravo. El migrante no realiza un viaje con fines turísticos, su travesía no es una diversión ni se trata de vacaciones, sino que decide dejarlo todo para buscar una vida mejor en un país donde nunca ha estado.

Nicte Ruiz (EL SIGLO DE TORREÓN / RAMÓN SOTOMAYOR)

El riesgo es alto. En el camino puede ser asaltado (muchas mujeres llegan incluso a ser violadas), caer del tren que lo transporta, perecer deshidratado en el desierto, ser arrestado por la patrulla fronteriza a un paso de cruzar, o incluso llegar a su destino, pero encontrarse con una realidad demasiado hostil y alejada del llamado sueño americano.

“Vienen principalmente de países autoritarios, dictatoriales, donde carecen de posibilidades de tener lo más mínimo, lo elemental: vivienda, trabajo, comida, educación, seguridad social. Básicamente, las migraciones que tenemos son eso. Y algo que a mí me preocupa mucho y que me duele, es que las últimas migraciones vienen con muchas mujeres y niños”.

‘El viaje. La frontera está en todas martes’ tiene como principales protagonistas cinco obras de gran formato que muestran la travesía del migrante: la partida desde su lugar de origen, la entrada aMéxico, su travesía sobre el ferrocarril, su larga caminata en el desierto y la llegada a Estados Unidos. Estas pinturas fueron realizadas por el maestro David Adame, Sofía Ruiz, Gloria Aguillón, Voroca Dávila y la propia Nicte Ruiz.

Nicte Ruiz (EL SIGLO DE TORREÓN / RAMÓN SOTOMAYOR)

A estas piezas se suman 50 papalotes, cinco de ellos realizados por migrantes y los demás por artistas coahuilenses, agregándose la muestra fotográfica de Vanessa García y la proyección documental de Reginaldo Chapa.

Cabe recordar que las actividades en la Galería del TIM comenzarán a las 17:00 con la conferencia del doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, seguida de un panel de diálogo con expertos, para finalmente a las 19:00 horas inaugurar la exposición.