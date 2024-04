Necaxa y Monterrey se juegan el pase a la liguilla

Monterrey aún no tiene asegurado su pase directo a la liguilla y, si quiere evitar el play in, deberá superar al Necaxa que, con tres puntos y una combinación de factores, podría colarse entre los seis primeros lugares.

Todo está listo para que ambos equipos disputen su último partido del Clausura 2024, que se llevará a cabo este domingo 28 de abril en el estadio Victoria.

Necaxa intentará superar la dolorosísima derrota frente a Tigres, quienes les metieron 5 goles en el estadio Universitario y les arruinó la buena racha que tenían de dos victorias consecutivas.

Con 27 puntos, resultado de siete victorias, seis empates y tres derrotas, los Rayos aún tienen oportunidad no solo de estar en el play in, sino de colarse entre los primeros seis si logra superar a la Pandilla y que Tigres, Pachuca y Chivas no ganen o empaten.

Por su parte, Monterrey está teniendo un cierre de pesadilla con un empate en medio de tres descalabros, el más reciente en casa de La Fiera quien los doblegó.

Rayados suman 29 puntos luego de 8 triunfos, cinco empates y tres derrotas y se ubican en la cuarta posición de la tabla general y, si buscan clasificarse de forma directa a la liguilla, primero necesitan ganarle a los dirigidos por Eduardo Fentanes.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 15 del Apertura 2023, cuando Monterrey se impuso en casa 3-0.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 28 de abril en punto de las 18:00 hora centro y se transmitirá a través de Izzi.