Narrativa de Miguel Báez

Encuentros fortuitos, libro de narrativa breve de Miguel Báez Durán (MBD) es una obra de sabio equilibrio, con la sabiduría que conviene a la literatura, sabiduría de las habilidades del oficio de escritor y sabiduría para escoger y reproducir caminos del espíritu. La solidez de escritor de Miguel Báez reivindica la narrativa que indaga en las profundidades del ser humano, en sus contradicciones, aciertos y desaciertos.

Por la consistencia, la firmeza de su pluma (de su oficio) puede pensarse que Baéz Durán adoptó la literatura cuando, como le sucede a uno de los personajes de sus relatos, se entera que “le importaba menos su entorno porque el que de verdad contaba no era el mundo de allá-afuera sino el creado a través de la pluma y el papel […]”.

Miguel Báez nació en Monterrey y radica en Torreón, nos dice la solapa de su libro. Entre otros títulos académicos tiene el de Maestro en Letras Hispánicas por la Universidad de Calgary, Canadá. Es autor de varios libros de literatura y colaborado en publicaciones de la misma materia. Fue profesor de español, como lengua extranjera, en la Universidad de Calgary, la Universidad de Concordia y la Universidad de Quebec. A la fecha sigue en actividades académicas en Torreón.

El reciente libro de MBD, Encuentros fortuitos, contiene narraciones que en mucho o en poco reflejan el mundo de acá-adentro, como diría él, un adentro humano que necesariamente es el que compartimos los seres de carne y conciencia. Aun el relato “Ceros a la izquierda” –descrito por Jaime Muñoz como de “unos pelagatos [que] edifican a punto de memeces su indestructible ego”– aun ése es una pieza admirable porque muestra la miseria espiritual de los llamados mirreyes, antes yúniores. Por lo demás, es apreciable el retrato que el autor hace del habla que usan.

“Muero porque no mueras” es el relato de la remoción de las pasiones que se anudan y se desatan en el alma de una mujer enamorada de un hombre que presume su vocación suicida. El narrador le dice a ella: “ofrecías incluso tu muerte y la de tu bebé con tal de evitar la suya”. La abnegación es correspondida con el desprecio del hombre que se veía como “un enfermo terminal del alma”.

“Maestro en la metrópolis azul” mira a un hombre autoanalizarse porque vivió “un dulce ideal alimentado por él desde adolescente, ilusión tan cierta como mezquina a la cual vio crecer e influir cada una de sus decisiones”. En este relato fluyen ideas acerca de la pasión por escribir literatura narrativa (el adjetivo es urgente ante la prevaricación actual del término narrativa).

“Love Thy Neighbour” hace al lector seguir a un neurótico atormentado por los ruidos de sus vecinos. El personaje escribió en un cuaderno de sus apuntes que juzgaba “no pertenecer ya a ningún terruño, no sentirse anclado a ninguna parte y por tanto no ser, no existir”. MBD en esta narración nos permite conocer a ese hombre poseído de “un resentimiento inagotable contra la humanidad”. Ciertamente, el héroe de nuestro tiempo ha de lidiar para que la sociedad no le desestabilice su psique.

“Existen agridulces momentos en la vida que nos dejan destrozados. Son momentos en los cuales nos encontramos frente a frente con la más grande belleza, con una belleza también inmensamente cruel porque siendo tan alta y placentera no se nos concede para disfrutar a plenitud con el lenguaje de los cuerpos.” Con este comienzo casi no habría que decir más para valorar el relato “Encuentro fortuito”. Las anteriores son pocas líneas que evidencian que quien siga la lectura encontrará el goce literario de la dialéctica estética, de forma y contenido, porque MBD es un oficiante admirable de la narrativa (literaria), un observador que convierte en literatura las interioridades humanas sin pretensiones psicologistas.