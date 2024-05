Nancy Cárdenas todavía tiene algo que decirle a los jóvenes: Mabel Garza Blackaller

Ayer miércoles 29 de mayo se cumplieron 90 años del natalicio de Nancy Cárdenas, la creadora escénica coahuilense que partió de su natal Parras de la Fuente, para luego trasladarse a Ciudad de México y dejar una huella imborrable en el teatro y la lucha por los derechos LGBT+. Por tal motivo, a nivel nacional se realiza el Homenaje a Nancy Cárdenas “Una guerrillera disfrazada de artista”, que durante 2024 contará con distintas actividades en varios puntos del país.

En Torreón, el homenaje tuvo como sede al Museo Arocena. Fue a las 16:00 horas cuando en el auditorio se proyectó el documental México de mis amores, el cual Nancy Cárdenas dirigió en 1979, en colaboración con el escritor Carlos Monsiváis. Esta propuesta arrojó un recorrido por las escenas más importantes del cine mexicano. Se trata de una carta de amor que Cárdenas redactó en fotogramas al llamado séptimo arte.

Tras la proyección, la también creadora escénica Mabel Garza Blackaller, alumna de Nancy Cárdenas, subió al escenario a las 18:00 horas para impartir una conferencia sobre su maestra. Allí levantó el telón de sus anécdotas y, tras bambalinas, narró al público cómo se conocieron; describió los rasgos de su dote artística, su capacidad para crear desde los elementos más pequeños. La vida de Nancy Cárdenas fue un camino comprometido en el arte y el activismo, el cual ha trascendido a su muerte, ocurrida en 1994.

“Me atrevería a decir que Nancy convirtió su vida en un proyecto político y estético. Observó las grandes manifestaciones, las grandes metamorfosis de las artes”.

Al terminar, Mabel Garza conversó en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre las actividades de este homenaje. Enfatizó en el montaje de El día que pisamos la luna, obra de Nancy Cárdenas que se presentará el próximo 22 de noviembre, en el Centro Cultural La Besana, en Saltillo, gracias al grupo de teatro Luz del Norte.

-¿Cuáles son los rasgos más importantes del legado de Nancy Cárdenas?

Uno de los rasgos más importantes de su personalidad, era la valentía, el talento y la libertad para ejercer todo lo que a Nancy se le atravesó en el camino, como sus preferencias sexuales. Y el legado que ella deja de libertad, para abordar no solamente eso que te comento, sino todo tipo de temas. Creo que por eso, las nuevas generaciones reconocen tanto su legado, porque a pesar de que han pasado 30 años de su muerte, Nancy todavía tiene algo que decirle a los jóvenes y eso es muy impresionante. Justamente hoy, 29 de mayo, Nancy cumpliría 90 años. Eso nos habla de una mujer (perdón por el lugar común) muy adelantada a su tiempo. Dejó una huella muy profunda en México, en el teatro, en los derechos humanos, en el activismo. Lo que le dice a los jóvenes es que hay que participar. Ella estuvo en el ‘68, en el 2 de octubre. A ella no le gustaba la gente tibia, la gente que no se compromete.

-Hablando de compromisos, ¿cuál es el gran compromiso del homenaje a Nancy Cárdenas que se ha gestado a nivel nacional?

Es un compromiso muy grande. Tenemos un año trabajando y estableciendo una serie de actividades que van a durar todo el año. En esa celebración del legado de Nancy Cárdenas, habrá cosas muy interesantes, como lo que justo ahora sucede en la Ciudad de México, donde se imprimieron boletos de lotería con 20 fotografías de Nancy. Se van a publicar sus obras de teatro, hay mesas de discusión ahorita en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), yo voy a dirigir una obra de ella en noviembre, están las mesas de poesía de las asociaciones lésbicas; hay muchas actividades en todo el país.

-Esta obra que mencionas es El día que pisamos la luna, ¿puedes compartirnos la dramaturgia y la propuesta escénica de Nancy?

Es una comedia de enredos, una comedia lésbica. Creo que en Saltillo nunca se ha presentado una obra de esta naturaleza. Nancy la presentó en la Ciudad de México hace 40 años. Y es impresionante, ahora que la estoy preparando con cuatro actrices saltillenses, la vigencia absoluta y total que tiene. No se siente obsoleta, no se siente anacrónica. Nancy tenía un sentido del humor muy peculiar, muy cáustico, un humor muy negro. Es una obra que espero traer muy pronto a Torreón.

-¿La obra mantiene la esencia de Stanislavski con la que trabajaba Nancy Cárdenas?

Stanislavski fue un autor y director de teatro que Nancy utilizaba como método de actuación, cuando nos dirigía en las obras. Yo no seguiría ese método, porque a pesar de que el texto aguanta la modernidad, las técnicas de dirección escénica han cambiado. Qué extraño que me preguntes eso, me sorprende. A mucha gente no le he dicho, pero a esa obra la voy a intervenir; voy a confrontar el pensamiento de Nancy Cárdenas con el pensamiento contemporáneo. ¿Qué les dice el pensamiento de Nancy Cárdenas a las jóvenes? Por eso, en esa puesta en escena van a intervenir unas doctoras en estudios de género. Son tres tiempos los que van a estar en la obra: el tiempo en que se escribió (los años ochenta), el tiempo en que la ubica Nancy (el día en que el hombre llegó a la Luna) y el tiempo actual.

-Considero que esa es la magia del teatro: los actores de Luz del Norte dialogan con Nancy a través del libreto y los espectadores podremos hacer lo propio el día en que presenciemos la obra.

Dices una gran verdad. Es una de las cosas que más me están conmoviendo y tocando en los ensayos, porque estoy oyendo a Nancy. La obra tiene cuatro lesbianas, es un juego, una comedia de enredos, pero deja tú que sean lesbianas o no lesbianas, la obra es muy buena y trasciende eso. Sobre todo, es una obra que habla mucho de la política. El hombre llega a la Luna en el ‘69, acaba de pasar lo del ‘68, entonces tiene un peso político muy fuerte. Y se ponen sobre la mesa temas tan importantes como el poliamor, la homosexualidad. La obra está atravesada por una frase, por una intención de Nancy para preguntarnos cómo amamos. Es bien impresionante. Lo que estás diciendo es justo lo que más me está gustando; estoy escuchando a Nancy.