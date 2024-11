Música en un suspiro

Hay ocasiones en que la parte le da sentido al todo. Tal es el caso de la famosísima y bellísima aria "O mio babbino caro" que podemos encontrar en Gianni Schicchi, la tercera de las óperas "Il Trittico" o el Tríptico, conjuntamente con Il tabarro y Suor Angelica y de Giacomo Puccini.Escrita en 1918, la historia de Gianni Schicchi está basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, específicamente en el canto trigésimo del Infierno, en la décima fosa del octavo círculo, donde se castiga al falsificador de voluntades Gianni Schicchi.

Florencia 11 de septiembre de 1299, en la casa de Buoso Donati. Éste acaba de fallecer y en consecuencia se escucha el llanto hipócrita de sus parientes. Y es hipócrita porque se murmura que éste ha dejado toda su fortuna a un convento. El viejo Simone, primo de Buoso afirma que el testamento tiene que estar oculto en algún lugar de la casa, pues el notario aún no lo tiene en su poder. En un ataque de locura todos empiezan a buscarlo y finalmente Rinuccio lo encuentra ante el asombro y alivio de todos, pero se niega a dárselo a su tía Zita hasta que ésta acepte una condición: si el testamento es favorable a la familia, ella debe permitirle casarse con Lauretta, hija de Gianni Schicchi. La tía acepta, pero después de leerlo se dan cuenta que el rumor era cierto: la fortuna de Buoso Donati debía ir a los frailes del Convento. Todos se ponen furiosos y aparte se oponen terminantemente a que el aristócrata Rinuccio se case con la pobretona Lauretta. La única esperanza es que el padre de Lauretta, Gianni Schicchi haga algo para cambiar el testamento.

Entonces aparece éste con su hija Lauretta, pero Zita se niega a que su sobrino Rinuccio arruine su vida casándose con alguien sin dote. Gianni Schicchi, molesto por la hipocresía y la avaricia de la rica familia aristocrática, está a punto de marcharse. Rinuccio le pide que les salve modificando el testamento, pero ello sólo será posible después de escuchar a su querida hija Lauretta cuando ésta le declara su intención de casarse con su amado: "O mio babbino caro , Oh papito querido"... Gianni Schicchi, es ante todo un hombre astuto que haría lo que fuere para beneficiarse. Si nadie mas sabe que Donato ha muerto, se puede redactar un testamento nuevo…, pero no hay que olvidar que es un delito castigado con la pérdida de la mano izquierda y el destierro. En ese momento aparece el médico, pero no le permiten entrar. Imitando la voz de Buoso Donati, Gianni Schicchi le dice a través de la puerta que está bien y que solo necesita reposar. Después de que el médico sale, hacen llamar al notario y a los testigos. Es aquí cuando todos susurran a Gianni Schicchi lo que desean heredar. El notario llega, Gianni Schicchi vestido con las ropas del difunto dicta un testamento a su favor: 5 liras a los frailes, algunos bienes a cada pariente, pero él dicta para "su cariñoso amigo" Giani Schicchi, la casa de Florencia, donde vivían todos, la mula y los molinos de Signa. Es decir, se deja a él mismo lo más valioso. Todos están furiosos, pero como están violando la ley no pueden decir nada.

Cuando sale el notario, se abalanzan sobre Schicchi llamándole traidor, pero en su carácter de nuevo propietario, termina expulsándolos de "su" casa…, a todos, menos a la feliz pareja, Lauretta y Rinuccio.

La ópera termina cuando Gianni Schicchi se dirige al público: "Por esta acción, Dante me envió al infierno, sólo espero que vos seáis más benevolentes"… en un suspiro.