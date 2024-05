Música en un suspiro

Vivió tan sólo 31 años. Con una visión en perspectiva, podemos pensar que en tan poco tiempo es difícil alcanzar cierto nivel de madurez o estilo propio no sólo en la composición de música, sino en cualquier manifestación artística. Ésta es la razón por la cual Schubert es más sorprendente. 31 años le bastaron no sólo para generar un estilo propio, sino que sentó las bases expresivas del período del Romanticismo en la música. Pero lo que llama poderosamente la atención, es que, habiendo sido una piedra angular en todo un estilo, no haya visto publicada en vida ninguna de sus composiciones. Autor de sinfonías, óperas, música vocal, misas, decenas de sonatas, música de cámara y más de 600 lieder.

Schubert tuvo el talento para sumergir la belleza de la melodía en un océano creativo e innovador.

Uno de estos ejemplos, es su hoy famosísima Sinfonía No 8 en Si menor, conocida como “Inconclusa”. Pero ¿por qué inconclusa? Hay que recordar que se la llama a así porque tiene apenas 2 movimientos, cuando la costumbre de la época dictaba que debía tener al menos 4. A la fecha hay un gran debate sobre ello. ¿No le dio tiempo de terminarla?, ¿se perdieron los otros 2 movimientos?, ¿le fueron suficientes 2 para expresar su idea? Muchas preguntas y sólo elucubraciones para responder. Pero vayamos a los hechos: Resulta que Schubert tenía un amigo llamado Anselm Hüttenbrenner, miembro de la Sociedad Musical de Graz. En su momento Hüttenbrenner, abogó para que Schubert recibiera un Diploma Honorario, cosa que le permitiría conseguir trabajos mejor remunerados. En agradecimiento, Schubert hace llegar a Hüttenbrenner, una sinfonía. La historia señala que sólo le hizo llegar 2 movimientos perfectamente orquestados y terminados y, hojas dañadas de un tercero citado Scherzo. Anselm Hüttenbrenner guardaría su regalo por 43 años en su cajón hasta que finalmente se le ocurrió confiarlos al director Johann von Herbeck para que la estrenara en Viena en 1865.

Para ese entonces Schubert, aunque fallecido, era ya muy famoso y reconocido. Ahora bien, veamos las tres tesis principales que explican su condición de “inconclusa”.

PRIMERA TESIS

Schubert compuso su sinfonía en 1822, fecha en la que fue diagnosticado con sífilis. Eran momentos difíciles, y esto aunado a un trastorno bipolar que hoy se piensa padecía, simplemente hizo de lado el trabajo sin importar lo maravilloso de sus 2 primeros movimientos.

SEGUNDA TESIS

Hüttenbrenner pierde los otros 2 movimientos de la sinfonía. Esta idea puede sonar lógica en función de que por más desórdenes que pudiera tener Schubert, difícilmente podría regalar una obra “a medias”. Y más aún, si ésta era una obra tan maravillosa, por qué tenerla en el baúl de los recuerdos por 43 años.

TERCERA TESIS

El esbozo del 3er movimiento fue usado como el entreacto de su ópera Rosamunda, lo cual es entendible toda vez que comparten la misma tonaldad, Si menor. Pero independientemente si fue inacabada por accidente o de forma intencionada, la Sinfonía inconclusa es hoy considerada como la primera gran obra auténticamente romántica, y para muchos, eso la hace ser una obra completa y todoabarcante. Música en un suspiro.