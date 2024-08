Municipio de Torreón cubrirá el Concurso Nacional Enriqueta Ochoa

Será el Municipio de Torreón quien cubra económicamente y en su totalidad la convocatoria del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2024, misma que se encuentra vigente desde este jueves 8 de agosto hasta el próximo domingo 1 de septiembre, así lo anunció este jueves en rueda de prensa Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

El Concurso Enriqueta Ochoa es un certamen que ha realizado intermitentemente desde el año 1994. Históricamente, se trata de un premio bipartito que hasta este año era cubierto en partes iguales por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de su Secretaría de Cultura, y por el Municipio de Torreón, a través de IMCE. En esta ocasión, el gobierno estatal no será partícipe.

“Al inicio de su administración, la secretaria de Cultura del Estado (Esther Quintana Salinas) anunció a los medios que no iban a hacer los concursos (literarios), incluyendo al Premio Manuel Acuña, que era uno de los más importantes. Y en el caso del Concurso Enriqueta Ochoa, como pueden ver, por el número de personas interesadas en mandar sus trabajos, también es un concurso muy importante. Nosotros estuvimos tratando de lograr que se realizara en conjunto con el Gobierno del Estado, pero ellos ya traían bien definido que no iban a entrarle a este tipo de actividades. Estuvimos un tiempo en espera, tratando de que se lograra, pero ellos traen su proyecto a nivel estatal y esto no venía incluido”, explicó Méndez Vigatá.

Este año, al ganador del Concurso Enriqueta Ochoa se le entregará un premio único e indivisible de cien mil pesos mexicanos, además de un diploma de reconocimiento y la publicación física de su obra. Cabe señalar que el IMCE ya tenía presupuestado este año 50 mil pesos para el concurso, los otros 50 mil le correspondían al Gobierno del Estado. Pero ante la negativa de este, es el Municipio de Torreón quien aportará el monto restante.

“Para complementar el recurso tuvimos un acercamiento con el alcalde (Román Alberto Cepeda González) y él dio el visto bueno para que esto se realizara. De hecho ese es uno de los motivos de por qué la convocatoria no está saliendo como nos hubiera gustado, nosotros hubiéramos preferido que esto saliera en el mes de mayo o en el mes de junio”.

Sobre si esta situación sólo será por este año o si la convocatoria ya será absorbida totalmente por el Municipio, Méndez Vigatá agregó que el IMCE tratará de seguir colaborando con la Secretaría de Cultura de Coahuila y que espera que en 2025 el estado vuelva a participar como organizador en el Concurso Enriqueta Ochoa.

Respecto a la convocatoria 2024, los interesados deberán ser mexicanos de nacimiento o contar con al menos cinco años de residencia comprobable en el país. Además, deberán presentar un poemario inédito de su propia autoría, escrito en español y cuya forma y tema serán libres. El volumen deberá tener una extensión mínima de 40 y máxima de 60 cuartillas, escrito en computadora con fuente Times New Roman, a 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas y 2 centímetros de margen, y ser enviado con pséudónimo a la dirección electrónica [email protected].

Se indicó que el jurado calificador estará integrado por expertos ajenos al IMCE y al Municipio de Torreón: escritores, investigadores y críticos con trayectorias destacadas en la escena literaria de México.

El resultado del concurso se dará a conocer durante la primera semana de octubre.

