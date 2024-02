Mujeres dominan los Grammy 66

Las máximas estrellas de la música a nivel mundial se dieron cita este domingo para ser parte de la gala 66 de los Premios Grammy, ceremonia que luego de impactar como siempre con su alfombra roja, recibieron a Dua Lipa para “encender” el escenario con su show.

Miley Cyrus fue la primera galardonada de la noche en la categoría Mejor Interpretación Pop Solista por su canción Flowers, un tema que la cantante estadounidense describe como una “mariposa que deseaba atrapar y que simplemente se posó frente a ella”, además se mostró feliz de recibir supremio de las manos de Mariah Carey.

Xtina Aguilera y Maluma aparecieron en el escenario para presentar la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, resultado ganadora la colombiana Karol G por Mañana Será Bonito, su cuarto álbum de estudio.

“Esta es mi primera vez en los Grammy y esta es mi primera vez sosteniendo mi primer Grammy, estoy muy nerviosa de estar frente a tantas leyendas. Este álbum me ha dado los mejores recuerdos de mi vida. A todos mis fans, gracias, les daré lo mejor de mí siempre”, expresó tras vencer a Rauw Alejandro y Tainy. Lainey Wilson,quien además es reconocida por debutar como actriz en la serie Yellowstone, fue la artista ganadora por tener el Mejor Álbum de Country por Bell Bottom Country.

Para la entrega de la categoría a Mejor Canción R&B, SZA con Snooze se convertía en la tercera mujer premiada en el transcurso de la velada, para después darle paso a una de las categorías que fue acompañada de una sorpresa. Taylor Swift, al recibir el Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop, la cantante anunció que su próximo álbum será lanzado el 19 de abril, algo que no tardó en generar las reacciones de sus fanáticos en las redes sociales, colocándose rápidamente en tendencia.

Como parte importante de esta premiación, se les dio tributo a los grandes artistas que partieron de este mundo en el último año, acompañadas de emotivas melodías como la interpretación de Stevie Wonder, For One In My Life, con la voz de Tony Bennett de fondo. Posteriormente, Jay-Zsubió al escenario acompañado de su hija Blue Ivy, para recibir el segundo Premio Dr. Dre Impacto Global, agradeciéndole al rapero pionero en este género musical.

El premio a la Canción del Año se lo llevó Billie Eilish por What Was I Made For?. “Eso fue muy estúpido muchachos, literalmente estaba viendo alos nominados y pensé que no tenía oportunidad. Son músicos graciosos, estoy en shock. Gracias a los miembros de la Academia de Grabación y a mi hermano que es mi mejor amigo”, dijo.

Mientras que Victoria Monét recibía el premio a la categoría a Mejor Nuevo Artista, el público se preparaba para el nombramiento de uno delos galardones más importantes, llegando el segundo Grammy de la noche para Miley Cyrus por tener Grabación del Año.

“Gracias a todos, este premio es increíble. pero espero que no cambie absolutamente nada porque mi vida era hermosa ayer, no todo mundo gana un Grammy. Toda la gente a la que amamos, muchas gracias, no creo haber olvidado a nadie, o quizá sólo olvide ponerme ropa interior”, compartió bromeando.

Para anunciar al ganador a Álbum del Año, los Grammy eligieron a Céline Dion, entregando finalmente el premio a Taylor Swift, quien además hizo historia siendo cuatro veces ganadora de esta categoría.

“Quiero decirles que este es el mejor momento de mi vida (...) el premio es el trabajo, lo único que quiero hacer es seguir haciendo esto, me encanta que a la gente le guste, gracias por darme la oportunidad de hacer lo que amo tanto”.

ACTUACIONES

A la presentación inicial de Dua Lipa en la gala de los Grammy, se le sumó SZA, Billie Eilish, quien usando una mascada color rosa y unos lentes oscuros, interpretó What Was I Made For?, que forma parte de la muy comentada cinta de Barbie. Miley Cyrus se robó la atención con su granenergía a la hora de cantar Flowers, poniéndo al público de pie para acompañar la melodía, no sin antes, la también actriz dijo estar trabajando en ser una artista de la que se puedan sentirse orgullosos sus ídolos musicales, como Céline Dion.

También, se presentó Olivia Rodrigo y U2, siendo la agrupación quienes además anunciaron la categoría que le dio a Taylor Swift su primer Grammy de la noche, pero el número 13 de su carrera. También, la cantautora Joni Mitchell, de 80 años de edad,hizo lo propio llevándose una gran ovación mientras interpretaba Both Sides Now sentada junto a su bastón. Y para cerrar la gala de los Premios Grammy, Billy Joel junto a un gran grupo de músicos, se hicieron sonar con sus populares éxitos.

Orgullosa. Miley Cyrus cantando en los Grammy, contagió su felicidad interpretando el galardonado tema Flowers.