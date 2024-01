Mujer se desmaya afuera de farmacia de la clínica No. 16 del IMSS de Torreón y sufre calvario para ser atendida

Durante esta mañana, Eleonora Gabriela Cano, una mujer de la tercera edad que se encontraba formada a las afueras de la farmacia de la clínica No. 16 del IMSS de Torreón para surtir su receta médica, se desvaneció y sufrió un calvario para poder ser atendida por personal de salud de dicho Hospital General de Zona.

Pese a que es derechohabiente y que se desmayó a tan solo unos metros del acceso principal del nosocomio, Pamela, su hija, tuvo que llamar a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para que le brindaran los primeros auxilios y, posteriormente, le apoyaran con el traslado al área de Urgencias de la clínica No. 16 para que recibiera atención médica. El corto recorrido que hizo la ambulancia fue por el bulevar Revolución, dobló por la calle Orquídeas, la avenida Citlaltépetl y la calle Jazmines.

“Mi mamá vino a realizarse estudios de la sangre en ayunas para que la mandaran con el internista y coincidió su cita con la de mis niñas en consulta. Mi mamá me dijo que como en consulta se tardaban mucho, ella se adelantaría a la farmacia para formarse en lo que salíamos nosotras. Después de dos horas de estar formada me marca y me dice que se siente mal, le digo que quizá era por falta de alimento y que ahorita voy para comprarle algo, pero de rato me habla otra señora y me dicen que mi mamá se desmayó.

Me salgo por mi mamá y estaba desmayada, me dice una persona que vaya por una silla de ruedas y me vengo a Urgencias a pedir auxilio y me dicen que no me la pueden atender, que eso es de parte del hospital porque está en farmacia. Me fui a hospital, le pregunto a un policía para pedir la silla de ruedas o un doctor que me auxilie y me dice que le pase el módulo verde, le paso y me dicen que no, que, en Urgencias, y le digo que de allá vengo y me mandan al cuarto piso que con los doctores que están al tope.

Llegué ahí, la doctora se molesta y me dice que quién me mandó para allá, le digo que con la del módulo y me dice ‘no, vamos’; me acompañó con la del módulo y le dice que ella es de nivel, que no tiene ambulancias ni doctores que puedan salir. Les dijo ‘aquí se las dejo porque no me corresponde’.

Me molesté y me salí, les dije ‘voy a pedir una ambulancia, no puede ser que esté en un hospital y no me dan el servicio’. Cuando me salgo, un policía me dice ‘vamos a urgencias otra vez’, les pide silla de ruedas, ambulancia o camilla, pero le dijeron que no nos podían dar el servicio si mi mamá no venía en ambulancia. El policía se sorprendió, se molestó y junto con otros de sus compañeros pidieron la ambulancia”.

(CORTESÍA)

Y así fue. Llegó una ambulancia de la benemérita institución a atender a la señora Gabriela de 68 años y luego la llevaron al área de Urgencias de la clínica No. 16 del IMSS. Pamela dice que un doctor les hizo mala cara y que preocupada porque había dejado a sus hijas en la farmacia, le pidió salir un momento para recogerlas. “Pero me dijo ‘usted sabe, pero no nos hacemos responsables de la señora ni de a dónde la mandemos’”. Gabriela Cano padece enfisema pulmonar y tiene una enfermedad cardiaca. Le diagnosticaron intestino irritable y le recetaron ketorolaco y butilhioscina. Fue después del mediodía que la familia Cano tomó un taxi con destino a su vivienda, ubicada en la colonia Fuentes del Sur.

Médicos especialistas con amplia experiencia en el sector salud público, señalaron que oficial y sindicalmente “no hay poder humano que obligue al personal de salud a salir fuera de la institución pública para atender a un paciente en la vía pública. Esos son derechos sindicales que se han ganado con el tiempo y que son cosas incongruentes ante el sentido común, qué triste y lamentable el hecho de que se te pueda morir un paciente afuera de la institución porque no hubo un profesional sanitario que te atienda. Los camilleros no salen porque se les muere y para qué la movieron, los médicos no salen porque si se llega a presentar una complicación no la atendió en forma adecuada. La normatización de todo en México, lo único que ha conseguido es entorpecer la prestación de los servicios”.