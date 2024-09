Mujer es acusada de robar los ahorros de su tía en Monclova

Una mujer presuntamente abusó de su tía, una señora mayor a la que le vació la cuenta bancaria. La sobrina se gastó sin el permiso de la titular de la cuenta bancaria, los 200 mil pesos que tenía, sus ahorros, denunció la víctima.

Martha Elva Cepeda Riojas, persona de la tercera edad y víctima de robo, denunció estos hechos en la Agencia del Ministerio Público de Monclova. Expuso que se trasladó a Saltillo donde permaneció un año. Su sobrina Elizabeth Hernández Cepeda, le recomendó que dejara todas sus tarjetas con ella.

Expuso que las guardaría en la caja fuerte de otro tío con el que vive, pero durante todo el año sacó dinero de la cuenta en cajeros o pagó en comercios con el plástico.

“Tuve que vender mi casa para operarme de mi ojo. No puedo ver. Y todo lo que me quedó (después de la cirugía y los gastos médicos) fueron 200 mil pesos. Y mi sobrina me los robó” expuso la afectada.

Cepeda Riojas indicó que denunció penalmente a la joven porque ésta se le oculta, y el Ministerio Público no da seguimiento a la demanda. “No me hacen caso” dijo la mujer entre sollozos. Agregó que una abogada acudió a notificar que Elizabeth ya no vive en la casa de su tío en Padre Larios y presentó una restricción para que no vaya a buscarla ahí. Supuestamente se cambió a la colonia Primero de Mayo.

Sin embargo el automóvil de la presunta ladrona siempre está en la casa de su tío, pero ya no pueden ir a buscarla. Y el Ministerio Público le dice a la víctima que la están rastreando para citarla a declarar.

Martha Elva vive en Saltillo y se trasladó a Monclova para denunciar. No tiene recursos económicos para continuar en esta ciudad ni casa o familia con quién llegar. Regresará a Saltillo con la esperanza de que la Fiscalía General del Estado de seguimiento a su demanda y detenga a Elizabeth para que le regrese sus ahorros.