Muere niño en Monclova, sospechan de dengue

La Secretaria de Salud investiga la muerte de un menor de edad, presuntamente causado por Dengue. De confirmarse la sospecha sería la primera defunción por esta enfermedad.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, indicó que se estudia el caso para comprobar o descartar que se haya tratado de esta enfermedad vectorial.

"Por la información que tenemos proporcionada por el Seguro Social, es un niño de ocho años, originario de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, al oriente de la ciudad" dijo.

El menor falleció en el Seguro Social a causa de una hemorragia pulmonar, causada por probable dengue.

El personal médico del IMSS envIó las muestras clínicas a los laboratorios del Seguro Social de Monterrey.

La prueba, dijo, es para que se haga la tipificación y ver si la causa del fallecimiento del niño fue debida a complicaciones con el dengue.

Expuso que sería el primer caso de muerte por dicha enfermedad en la Región Centro.

"Pero está por confirmarse. Sobre todo por el laboratorio que tienen ellos, (un) laboratorio de biología molecular que tiene el Seguro Social en Monterrey. Ellos envían directamente sus pruebas allá" explicó

Actualmente en la Región Centro hay 20 confirmados y otros sospechosos, informó el funcionario estatal.

"Esperamos ver cómo se comporta esta problemática. Hacemos un llamado a la población para que tome medidas preventivas" dijo.

"Para que no haya más contagios que tengan sus pastos limpios, que no tengan cacharros o que estén vacíos, que no tengan agua, ni llantas, que su pastito bien cortadito" externó.

Agregó que si hay necesidad de almacenar agua para su uso en doméstico o algo, que la tengan todo tapad, con abate, para evitar que se propague la enfermedad.

El agua estancada se convierte en criadero de moscos. Dijo que aunque se fumigue mueren las formas adultas pero no las larvas.

Precisó que si no se combate la causa principal, seguirá el problema de moscos.