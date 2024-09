Muere niña de 10 años en el IMSS de Saltillo; se indagan denuncias de maltrato

Itzy Edith, la pequeña de 10 años, perdió la vida tras ingresar a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, presentaba un cuadro severo de deshidratación, desnutrición y un deterioro neurológico avanzado.

Según información proporcionada por fuentes cercanas a la familia, esta era la segunda ocasión en la que la niña era atendida en el hospital por un cuadro similar, lo que indicaba una probable omisión de cuidados por parte de su familia.

En esa primera ocasión, personal del IMSS hizo el reporte a la la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF); sin embargo, no se le dio seguimiento necesario al caso por el presunto maltrato.

Tras la muerte de la niña el pasado miércoles, su madre, Dulce Ajanay, declaró que Itzy comenzó a sentirse mal el 17 de septiembre, presentando vómito y fiebre.

Al no notar mejoría tras llevarla a consulta particular, decidió trasladarla al IMSS; no obstante, el estado de salud de la niña, que ingresó en condiciones críticas, no coincidía con la versión de la madre, quien insistía en que los síntomas habían aparecido “de un día para otro”.

Itzy Edith llegó inconsciente al área de urgencias, con signos claros de deshidratación severa, desnutrición y una temperatura corporal elevada de 39 grados, aunque los médicos intentaron reanimarla en varias ocasiones, sufrió tres paros cardiacos, el último de los cuales ocurrió a las 18:08 horas del miércoles, momento en que fue declarada muerta.

Por su parte, Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte, y el caso fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Especializadas.

Aunque la madre y una tía de Itzy afirmaron a las autoridades que esta era la primera vez que la menor sufría una situación de salud tan grave, sus allegados señalaron que ya existía un registro previo de un cuadro similar en el IMSS, cuando se le dio aviso a la PRONNIF.

De igual manera, en redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban supuestas agresiones hacia la niña en su domicilio, ubicado en la Colonia Ojo de Agua, en Saltillo, pues según algunos vecinos, Itzy podría haber sido víctima de maltrato por parte de su madre.