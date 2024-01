Muere famosa 'tiktoker' que ganó un Récord Guinness

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto. Esto luego de que se diera a conocer que el pasado 1 de enero, falleció la tiktoker Lynn Yamada Davis a los 67 años de edad.

En una entrevista que tuvo su hija Hannah Shofet para The New York Times, mencionó que su mamá, quien contaba con un canal en TikTok llamado "Cooking with Lynja", murió a causa de un cáncer de esófago.

Esta noticia conmocionó a sus 19 millones de seguidores, quienes la recordaran por sus videos, donde enseñaba cómo preparar distintos platillos y postres; desde los más fáciles hasta los más complicados.

Gracias al apoyo de sus hijos Hanna y Tim Davis, la "Abuela de Internet", como también era conocida, se adentró al mundo de las redes en 2020. En una entrevista para People, ésta mencionó que su hijo fue quien le pidió que grabara un video todos los días para perfeccionar sus habilidades de edición durante la pandemia, sin pensar que tiempo después se convertiría en alguien viral.

El último clip que aparece en su cuenta es de su hijo Davis, en donde compartió algunas fotografías de su madre a lo largo de su vida.

Así mismo, en una entrevista para The New York Times, Tim Davis compartió que su mamá le pidió que continuara publicando algunos vídeos después de su muerte, por lo que actualmente su cuenta se mantiene activa. Aunque expresó que dejará de subir contenido cuando se acaben los videos que tenían grabados.

Lynn Yamada Davis y su Récord Guinnes

Tras su muerte, Lynn Yamada, no solo será recordada por sus videos de cocina, sino también por algunas colaboraciones que realizó con otros influencers como el youtuber Nick DiGiovanni.

En una grabación de aproximadamente cuatro minutos, Lynn y Nick crearon la dona más grande del mundo, lo que los hizo acreedores a un Récord Guinness.

Usuarios lamentan fallecimiento de Lynn Yamada Davis

Aunque ya pasaron algunos días del fallecimiento de la tiktoker, usuarios lamentaron su fallecimiento; por lo que dejaron algunos comentarios en sus videos más recientes, donde recalcaron que Lynn será recordada como la mejor creadora de contenidos.

"No es cierto, acababa de ver el video donde iba por trufas"; "No puedo ver el video completo porque sé que me hará llorar, pero Lynja era de las mejores cosas que tenía está app"; "Gracias por tantos momentos de felicidad y de ternura Lynja, siempre te extrañaremos y te recordaremos siempre por la buena persona que fuiste", se lee en algunos de ellos.