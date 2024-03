Movimiento Ciudadano de Monclova no apoyará a su candidata de alcaldía

El Comité local del partido Movimiento Ciudadano en Monclova anunció que no apoyará a su candidata de alcaldía. Esta fue elegida por la dirigencia estatal de MC sin tomarlos en cuenta.

Liz Felán, la abandera del movimiento fosfo no es militante del partido ni ha tenido acercamiento con la militancia naranja. El coordinador regional del instituto político, Mario Garza Pérez, explicó que la base no quiere apoyar a quien no conoce.

“No la conocemos. Sabemos que es del grupo fifi de (Alfonso) Danao”, explicó Garza Pérez. Dijo que tiene conocimiento de que la candidata es clase social alta, pero no la conoce ni se ha acercado al partido.

Agregó que solo apoyarán al candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, pero no a los demás abanderados de su instituto político.

Explicó que del abanderado presidencial ni de la dirigencia nacional del partido fosfo ha recibido desaires la militancia local de Monclova.

Adelantó Garza Pérez que analizan apoyar a un candidato de otro partido para la alcaldía. Dijo que han visto a dos que comulgan con los ideales de Movimiento Ciudadano.

“Estamos analizando. Son dos hombres y quizá una mujer de otros partidos con quienes podríamos sumarnos para las elecciones municipales” dijo.

El coordinador regional de MC señaló que en próximos días dará a conocer en rueda de prensa con qué candidato a alcalde colaborará la militancia del movimiento naranja de Monclova.

El instituto político postulará a Liz Felán según un anuncio de la dirigencia estatal. Eugenio Williamson Iribarren es el candidato a diputado federal del distrito 03 de Monclova por el mismo instituto político.