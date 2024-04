Mostrará el jazz del desierto

El desierto le resulta un ecosistema interesante, pues parece no ofrecer mucho, pero en realidad su riqueza es vasta. En jornadas previas al Día Internacional del Jazz, el cantante lagunero Alex Serhan se encuentra en La Laguna, donde el próximo sábado 27 de abril montará su concierto titulado Jazz en el desierto.

Será en el Teatro Garibay, donde acompañado por músicos como Saúl Ruiz (bajo), Josafat Gallegos (batería), Óscar Ramos (piano), Salvador García (guitarra) y Federico Gutiérrez (trompeta), además de invitados especiales, a partir de las 20:30 horas, Serhan estrenará Las Magas, un recopilado de canciones que emiten homenajes a mujeres relevantes para la vida del cantautor.

“Jazz en el desierto tiene muchos sentidos. Uno es ese, lo que te digo, la planicie donde podemos proyectar la imaginación y también que haya expresiones actuales del jazz. Eso es muy importante”. El músico habla de las mezclas en Brasil que dieron origen al bossa nova, también de las fusiones en el sur de España que entrelazan el jazz con el flamenco. Se pregunta por qué no hay más propuestas de jazz con folclor mexicano, teniendo un mosaico musical tan rico.

“¿Entonces dónde está la filosofía del jazz? No se trata que repitas lo que hizo Miles Davis o John Coltrane, ellos ya existieron. Nútrete de ellos, pero también los tienes que tirar del pedestal”.

Tras la reflexión, Serhan afirma que Jazz en el desierto es una propuesta de jazz norteño. El desierto le parece místico, evocativo, un lugar que se aleja del espejismo y realmente ofrece áreas de oportunidad donde trabajar.

“Cuando tienes algo limpio, ahí está el potencial de la imaginación. Entonces, el desierto es muy así, no tienes lo que otros ecosistemas donde está todo muy arbolado o hay mucho verde. Es todo lo contrario, mucha planicie o aparentemente hay pocos elementos”.

El concierto del sábado será el inicio de la gira que Alex Serhan tendrá por teatros del norte del país. Este año, el cantautor tiene dos proyectos discográficos. Uno es el ya mencionado Las Magas y el segundo es un trabajo nutrido con canciones escritas por Armando Manzanero.

“El jazz siempre está improvisando. Claro, hay muchos tipos de jazz, pero el centro de su filosofía, más allá de cómo va a sonar, es eso, es estar presionando los límites. Incluso con la concesión de un poco de error. Puedes cometer ciertos errores, pero siempre presionando el límite y regresando al perímetro que ya conoces. A mí esto me encanta, como ser humano me encanta, me mantiene vivo”.