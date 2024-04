Morenista sacrifica a gallina en terraza del Senado y genera polémica

En el Senado de la República se realizó un ritual prehispánico donde se sacrificó una gallina, evento organizado por el senador de Morena, Adolfo Gómez Sánchez, lo que desató una gran polémica por este acto en la llamada Casa del Federalismo.

La inédita ceremonia, que se denominó como un ritual prehispánico "Ofrenda por el día de la lluvia", en honor a Tláloc, fue criticado por todos los grupos parlamentarios y hubo un deslinde del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, así como de la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera.

El sacrificio de la gallina se realizó al mediodía de este miércoles en la terraza del segundo piso del edificio principal de la Cámara Alta.

En un video se aprecia cómo un hombre sujeta a una gallina, mientras una mujer le corta el pescuezo con un cuchillo y la sangre se recolecta en una cazuela.

Los espectadores, en gran parte asesores de Morena y algunos invitados, incluso se retiraron cuando empezaron a degollar al ave.

El senador morenista por Oaxaca, con su clásica camisa de manta, observó el sacrificio complacido y justificó el mismo al argumentar que son "usos y costumbres" de las comunidades indígenas, que están enmarcadas en la Constitución.

Reconoció que sabía que no podía llevar a cabo esta ceremonia que implicaba la mutilación y muerte de una gallina, pero insistió en que "hay una ley superior a la ley":

"Sí lo sé, porque hay una ley superior a la ley local, y me refiero al artículo segundo constitucional donde la ley expresamente permite la organización, respeta la forma de vivir de los pueblos originarios, reconoce incluso hasta nuestro territorio, nuestra forma de gobierno, nuestro modo de ver la vida; debe haber tolerancia. Nos han satanizado por más de 500 años", dijo.

Gómez pidió que se le sancione: "Exijo que se aplique la ley. Los peores crímenes los han cometido los supuestos más civilizados del planeta, han robado el dinero del pueblo privado a los indígenas, de educación, de comida, de salud, de vivienda y de trabajo".

De inmediato, la presidenta de la Mesa Directiva Ana Lilia Rivera (Morena) informó a Gómez la negativa expresa de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio, conforme a los protocolos de seguridad y protección vigentes.

A través de un comunicado, después del sacrificio, la líder del Senado de la República recordó que ha trabajado intensamente por el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos de los animales, por lo que su presidencia no respalda de ninguna manera los hechos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes con el senador responsable.

A su vez, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, deslindó a los miembros de su bancada de este sacrificio.

"Nosotros en el grupo parlamentario lo conminamos a que no lo hiciera. En el grupo parlamentario de Morena no estuvimos de acuerdo la mayoría y no fue un acuerdo, sino una decisión personal del senador. Yo no estoy de acuerdo, en lo personal, con el sacrificio de ningún animal en ninguna parte. Soy animalista y creo en la vida, y por eso no estoy de acuerdo. La mayoría de Morena nos hemos deslindado de este tipo de actos, que pueden estar encuadrados en usos y costumbres, pero que nosotros no compartimos".

La bancada del Partido Verde condenó este sacrificio: "Nada justifica el maltrato animal", posteó en sus redes sociales.