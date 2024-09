Morena y aliados buscarán sede alterna para aprobar reforma judicial

Debido al cierre de los accesos a la Cámara de Diputados, que realizaron trabajadores del Poder Judicial esta mañana, Morena y sus aliados buscarán una sede alterna para aprobar la reforma judicial.

"En otras ocasiones nos trasladamos a Santa Fe, donde hay dos sedes alternas, o incluso en un hotel céntrico o en otro lugar cerca de la ciudad, no tenemos problema No queremos provocar un enfrentamiento no vale la pena. Les he pedido a mis compañeros, diputados y diputadas, que no intenten ingresar, que dejen así los accesos, que dejen a la gente que se está manifestando", señala Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista.

En un video que compartió en su cuenta de X, dijo que están planeando en donde se reunirán, y pidió a los diputados oficialistas no confrontar a los trabajadores del Poder Judicial.

Lo anterior, porque se han registrado en video, empujones e insultos entre diputados de Morena y los manifestantes, como en el caso de la legisladora guinda Patricia Armendáriz, que se enfrentó a quienes le negaron el paso.

"Vamos a tomar una decisión más tarde, que no provoquen ni intenten entrar por la intempestiva fuerza, no lo necesitamos, ni tampoco vamos a solicitar que la policía nos abra espacios", solicitó Monreal.