Moreira y Brozo analizan futuro con Sheinbaum; ‘presidenta tiene popularidad por ilusión monetaria’

El conductor Brozo recibió en su programa “#TeneBrozo” al exgobernador de Coahuila y coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Moreira advirtió que la ciudadanía revisará el desempeño y no el carisma de la presidenta, quien dijo goza de una popularidad por una “ilusión monetaria”.

Mientras Brozo señaló que la situación del país es crítica al tiempo que criticó ciertas acciones del PRI, pero más el daño causado por la administración obradorista.

Al inicio de la conversación, Brozo declara “jamás había visto yo el país en una circunstancia de tan poca certidumbre, de tan poco futuro, de un presente más débil, no me acuerdo, no me lo imagino y hemos pasado por sexenios atroces, estamos en un momento de esos”.

Moreira al tomar la palabra advirtió que se está llegando a extremos como los de la reforma al Poder Judicial, “que no es una reforma de justicia, es una reforma para quitar a los que están y quién sabe qué pase después”.

Repasaron el conflicto con el Poder Judicial luego de que los legisladores opositores rechazaran años atrás su paso a las Fuerzas Armadas, ya que en la Constitución se establecía que tendría mando civil, pero al intervenir la Corte y darle la razón a la acción de inconstitucionalidad.

Ambos reclamaron que a los militares se les han dado más tareas que las de seguridad, al analizar el prestigio de la institución frente a la sociedad, cuando su imagen se vio dañada con la “situación del 68”, como llamaron a la represión de los estudiantes previo a las Olimpíadas de ese año en el siglo pasado; y la falta de respuesta para resolver el caso Ayotzinapa.

“El Ejército tiene gran prestigio y muchos estamos agradecidos con él, pero si tú te fijas lo están agarrando de mano de obra barata, hoy los tenemos revisando los aeropuertos, construyendo y corrieron a la Policía Federal.”

Moreira refirió que México “no se puede dar el lujo de no tener Ejército” y reclamó que se los tiene trabajando en obras o cuidando aeropuertos y no cumpliendo con sus tareas de seguridad.

El exgobernador advierte que a la nueva presidente de México se le está aplicando la acción de “el de atrás paga”, ya que le están dejando un grave problema.

Se tiene una deuda histórica de casi 17 billones de pesos, se tenían 10 con Peña Nieto. Al analizar documentos de la Secretaría de Hacienda, señaló que el gobierno de Sheinbaum tendrá que aumentar la deuda “porque si no los programas sociales no van a funcionar, no va a haber obra pública e incluso habría recortes de personal y de nómina en la administración federal”.

A ello se le suma una creciente inflación, nulo crecimiento económico, la inseguridad en México, el problema de la deuda y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo ganador “sea quien sea, Kamala o Trump, nos van a pedir cuentas en migración, seguridad y política económica e industrial”.

En cuestión económica, Moreira Valdez plantea que el expresidente López Obrador y ahora Sheinbaum tenían y tienen popularidad por una “ilusión monetaria”.

“La gente siente o cree que le va bien porque tiene dinero, de dónde viene ese dinero, básicamente de tres cosas, de los programas sociales -qué estoy a favor de ellos porque si no te dan una tunda-, de las remesas y del aumento salarial.”

Mientras se queda de lado el tener seguridad, medicinas, hospitales, drenaje, carreteras… y el problema es cuánto les va a durar eso, yo no creo que mucho más, porque cada vez que se endeudan, pues sale esto más caro”.

Moreira y Brozo analizan futuro con Sheinbaum; ‘presidenta tiene popularidad por ilusión monetaria’