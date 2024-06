Moreira rechaza reforma al Poder Judicial y pide a Sheinbaum actuar como jefa de Estado

Este lunes, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira cuestionó la reforma al Poder Judicial.

“Querer que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular, es un gran riesgo para la autonomía, independencia y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Moreira planteó de inicio que ya se tenían parlamentos abiertos, "hubo varios", señalando que en los siguientes no se tiene claro si se van a incluir otras reformas como al salario mínimo profesional, al salario mínimo garantizado, los derechos de los pueblos indígenas.

El actual coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados cuestionó si los parlamentos servirán para cambiar algo "porque tenemos la experiencia en los cuales hemos estado día con día y no se la ni una coma, ejemplo mayor es el tema presupuestal".

Poder Judicial

Afirmó que "no hay otro país en el mundo que haga lo que aquí se quiere hacer, se ha tratado de poner el ejemplo de Bolivia, pero Bolivia no es una Federación y además fracasó. Se ha querido poner de ejemplo algunas entidades federativas de los Estados Unidos, pero allá el sistema federal no se designa como aquí se quiere designar y el sistema de votos, va en retroceso porque intervienen los partidos o los poderes fáticos".

Habló que la naturaleza del sistema mexicano es muy distinto al de Estados Unidos y la preparación también es distinta.

Reformas de López Obrador

El exgobernador explicó que algunas de las iniciativas enviadas por el presidente López Obrador ya se están discutiendo en las comisiones, las cuales se dividen en las que dictaminan y las que opinan, estando actualmente en las segunda por lo que las que no se dictaminen terminan por desecharse y se tendrá que presentar una nueva.

Apuntó que hay diversas como la de los transgénicos, "que tienen que ver con la economía; la disolución de los órganos autónomos, entre por ejemplo los que se encargan de la libertad o en términos de transparencia o en términos de una buena competencia económica".

Moreira destacó que fue una reforma suya el que las iniciativas no pasen a la siguiente Legislatura "ya que estaban ocasionando un caos", entonces antes de que se llegara a la discusión, se propuso que fueran eliminadas "porque no tenían interés del legislador".

Por lo que se tendrá que cubrir el trámite "de aquí de aquí al último (día) de agosto".

Entre 'aplanadora' y tomarlos en cuenta

En entrevista con el periodista Mario Maldonado, Moreira expresó que Claudia Sheinbaum "va a ser jefa de Estado, yo recomendaría que actuara como tal y que se diera cuenta y todos nos diéramos cuenta de algo muy interesante, si bien ella tuvo mucha diferencia en votos, en la Cámara de Diputados la diferencia con la oposición no es tanto es 54-46... irnos a un cambio tan radical, no cuenta con más del 50 % de la votación de la población para legitimarlo, creo que se tendría que reflexionar".