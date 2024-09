Monclova registra 6 accidentes de motocicleta, urge regular su compra

Durante el fin de semana, Monclova registró 6 accidentes de tránsito que involucraron motocicletas, esto pone sobre la necesidad de regular la la adquisición de estos vehículos.

Para comprar un automóvil las agencias automotrices y los lotes de autos sólo lo hacen con mayores de edad. La motocicletas en cambio están en venta, a crédito y de contado, hasta en centros comerciales y tiendas departamentales.

Cualquier adolescente puede adquirir un vehículo de este tipo si lo hace de contado o con plan de separado. El precio de estas unidades es muy accesible, sobre todo para jóvenes que tienen un ingreso y viven con sus padres y no tienen gastos.

Un alto porcentaje de propietarios de motos, menores y mayores de edad, no guardan los documentos de la compra y no tramitan las placas. No cuentan con licencia y por la falta de los papeles no puede acreditar su propiedad. Y Es cada vez mayor el número de accidentes en los que participan como responsables o víctimas, pero llevando siempre la peor parte.

El alcalde Mario Alberto Dávila Delgado destacó que menores de edad y personas sin licencia acceden fácilmente a motocicletas, sin los conocimientos necesarios del reglamento vial, lo que agrava la situación.

Dávila expresó su preocupación por el aumento de estos incidentes según los últimos reportes municipales. Instó a los diputados federales a analizar la problemática en el Congreso, para implementar medidas que regulen la compra y uso de motocicletas en la región.

El alcalde subrayó la importancia de exigir a los conductores el uso de equipo de protección adecuado, como cascos certificados, para evitar lesiones graves o mortales en caso de accidente. También tramitar sus licencias y placas de circulación.