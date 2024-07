Monclova culmina Programa de Tambos de Basura en el Centro

El programa de sustitución de contenedores por tambos concluyó en la colonia El Pueblo y realiza ajustes en el sector centro de la ciudad, señaló el director del Departamento de Limpieza, Juan Octavio García Granados. Explicó que sólo está en proceso de ajuste la recolección de basura por los cambios.

El Funcionario Municipal explicó que la segunda etapa del programa de reconversión de recolección de basura concluyó. Aclaró que se realizan ajustes y entregas puntuales de tambos de basura a los vecinos del Centro de la ciudad.

Expuso que en la colonia El Pueblo quedó todo terminado y ya no hay quejas de los vecinos. Expuso que éstas eran porque desconocían los días en los que pasaría el camión recolector de basura. Explicó que en otros más fue porque no recibieron el barril de acero que hace las veces de bote para basura.

“Cuando pasó el personal entregándolos no encontraron a algunos vecinos en sus casas. No los dejaron porque no había quién los recibiera. Pero conforme nos están notificando los llevamos hasta sus hogares”, explicó.

Agregó que en la calle Nueva en el sector centro de Monclova es donde se realizan actualmente los ajustes. Todavía podrían quedar algunos vecinos sin su bote, pero se los llevarán cuando lo soliciten. Cada 2 días pasará el camión recolector, precisó.

La reconversión de contenedores a botes de basura reduce los niveles de contaminación de la tierra, disminuye la proliferación de fauna nociva y reduce la derrama de basura. García Granados explicó que esto es gracias a cada ciudadano resguarda sus desechos hasta que pase el camión.