Mito o realidad ¿El frío ocasiona que te enfermes?

“Ponte suéter no te vayas a enfermar”, seguramente es una frase que haz escuchado en algún momento de tu vida.

El descenso de la temperatura y la falta de protección de la misma suelen estar relacionados con enfermedades, sin embargo, es un argumento que se ha difundido a lo largo de los años que no tiene sustento como tal.

El mito de que el frío causa enfermedades ha sido trasmitido desde hace muchos años, pero en realidad, el frío por sí mismo no es el responsable directo de que nos enfermemos.

¿Qué dice la ciencia?

La ciencia ha demostrado que lo que provoca enfermedades respiratorias, como el resfriado o la gripe, son los virus, no las bajas temperaturas.Pero existe una relación indirecta entre el frío y el aumento de enfermedades. Según estudios, el clima frío puede debilitar las defensas del cuerpo de varias formas.

En temperaturas frías, los vasos sanguíneos en la nariz se contraen para conservar el calor, lo que reduce la capacidad del cuerpo para eliminar los virus a través de la mucosa. Se vuelve un lugar en el que los virus pueden almacenarse por mayor cantidad de tiempo. Durante el invierno, las personas tienden a permanecer en espacios cerrados, lo que facilita la transmisión de virus al estar en contacto más cercano con otros. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences mostró que las bajas temperaturas pueden reducir la capacidad del sistema inmunológico de responder ante los virus.

Entonces, aunque no hay una conexión directa, es decir, no te enfermarás por un aire frío, el clima si fomenta que los virus prolonguen su vida y estén más cercanos a nosotros.