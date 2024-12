Mis lecturas

"El supremo regalo de la vida consciente es la sensación del misterio que la encierra".

Lewis Mumford

El conocimiento avanza a una velocidad tal que sólo es posible asir unos pequeños botones de muestra, pero algunos son verdaderamente reveladores, aunque siempre queda la sensación de que uno aprende más, pero sabe menos. Aquí va una breve descripción de mis mejores lecturas del año que concluye.

El pensamiento político de Xi Jinping, de Steve Tsang and Olivia Cheung quita una cortina de humo en aras de descubrir la motivación y objetivos del proyecto político-económico del líder chino. El resultado no es encomiable, al menos no agradable: lo que describen los estudiosos británicos al quitar el velo de la retórica y la jerga verbal es una visión egocéntrica del mundo, donde no existe nada importante o significativo fuera de su propia realidad. Se trata, de hecho, de una perspectiva totalitaria donde el control de la población es el único medio para avanzar un proyecto no de desarrollo, sino de imposición dentro y fuera de China. Un libro que permite entender y acabar muy preocupado sobre el futuro de esa extraordinaria nación.

La aparición de liderazgos "fuertes" tanto de izquierda como de derecha en los últimos años ha sido motivo de innumerables libros. Nils Karlson escribe Reviviendo el liberalismo clásico contra el populismo como un medio para combatir la destrucción de instituciones y oportunidades para los individuos y las naciones en que estos liderazgos autocráticos han proliferado. Es más un manual para la acción que un tratado sobre el tema, pero no por eso deja de ser una lectura interesante.

Además de ser una extraordinaria historia y biografía, si bien en forma de novela, Un tal González de Sergio del Molino es un relato delicioso de la transformación española después del final del franquismo. Mezclando historia con el gran liderazgo del primer presidente socialista de la "nueva" España, se puede entender tanto la intención como la capacidad de operación que caracterizó a este gran personaje y cómo fue cambiando la nación no sólo en su aspecto político (la transición democrática misma), sino toda una sociedad que se integra de lleno y por convicción a Europa, adoptando en el proceso no sólo la democracia, sino muchas de sus otras características y prácticas. Es un libro absolutamente imperdible.

Marcelo Bergman, un estudioso sobre la criminalidad, publicó el año pasado su más reciente análisis sobre las causas de la criminalidad* y sus implicaciones. Con una óptica regional que le permite comparar fenómenos y problemas similares en circunstancias nacionales distintas, llega a conclusiones muy específicas que explican la naturaleza del problema que enfrenta cada una de las naciones de la región y permiten derivar una noción de las dimensiones del reto que enfrenta México para realmente cambiar las tendencias en materia de seguridad.

Ivan Krastev y Stephen Holmes llevan años, cada uno por su parte, escribiendo y meditando sobre las transiciones a la democracia en los últimos años del siglo XX, especialmente después del fin de la Unión Soviética, y se han dedicado a estudiar el peculiar fenómeno del nacimiento de movimientos y partidos iliberales o antiliberales que han minado el progreso de la democracia. En La luz que falló se unieron para explorar las implicaciones del resentimiento que la democratización desató en múltiples sociedades, alterando el curso que parecía lineal y produciendo fenómenos políticos novedosos que son hoy la realidad de múltiples naciones en el orbe.

Pocos libros fueron tan oportunos para mi este año como el de Jared Cohen: La vida después del poder**, un texto que explora la vida de siete expresidentes estadounidenses y cómo se ajustaron a sus nuevas circunstancias. En un momento en el que el presidente que estaba por terminar su mandato en México hacía peripecia y media para seguir siendo la única persona relevante en el país, este libro ilustra por qué es tan importante que los expresidentes tengan un espacio para ellos, incluyendo una pensión adecuada que les permita vivir con comodidad. Cohen estudia la forma en que personajes desde Jefferson en el siglo XIX hasta George W. Bush se retiraron de la función pública y, a la misma vez, encontraron una forma de ser útiles y relevantes para sus compatriotas. Este libro complementa otro extraordinario de hace algunos años, ++El club de los presidentes***, que versa sobre los encargos que el presidente en funciones les ha pedido a sus predecesores, de ambos partidos, como apoyo a sus funciones, síntomas de una democracia consolidada.

En anticipación al proceso electoral de este año, me encontré con dos libros de José Elías Romero Apis, acucioso observador de la política nacional. El jefe de la banda y La banda del jefe son dos volúmenes llenos de anécdotas interesantes que le dan contenido a muchas de las formas e historias del viejo sistema político. En Poder y deseo, texto escrito con Pascal Beltrán del Río, los autores describen una serie de sucesiones presidenciales con igual colorido y seriedad.

En estos tiempos de conflicto creciente a nivel mundial, nadie debe perderse el nuevo libro de Sergei Radchenko**** sobre los repetidos intentos del Kremlin por ser una potencia mundial.

* El negocio del crimen.

** Life After Power.

*** Gibbs, Nancy y Duffy, Michael.

**** To Run The World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power.?

ÁTICO

Son los libros la gran fuente de conocimiento, desarrollo y oportunidades. Aquí van algunos de los que leí este año.