HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Adán estaba solo en el Paraíso. No sabía que ningún paraíso es paraíso si no se tiene compañía para disfrutarlo. Así, le pidió a Dios una compañera. Dios sabe bien lo que es la soledad, de modo que sumió al hombre en un profundo sueño, le sacó una costilla y con ella hizo a la mujer.

¡Ni Dios ni el hombre supieron lo que habían hecho! Eva sí lo sabía bien. Sabía lo que ninguno de los dos, ni el hombre ni el Señor, podía saber: que los paraísos suelen ser muy aburridos. Entonces la mujer tentó a la serpiente para que la tentara. La serpiente cayó en la tentación, y tentó a Eva. Ella, deliberadamente, cayó en la tentación. Dios la castigó -o creyó que la estaba castigando- y con ella castigó también al hombre. Los hizo salir del Paraíso. Eso es precisamente lo que quería Eva.

Desde entonces vivimos en este mundo. En este mundo que, con Eva, es un verdadero paraíso.

AÑO NUEVO

El próximo martes es 31 de diciembre y en esta fecha estaremos despidiendo el año 2024 para recibir con júbilo la llegada del año 2025, fecha propicia para reflexionar sobre todos nuestros logros, sueños y metas realizadas, pero también aquellas que no se hicieron realidad.

Hoy deseo compartir con mis amables lectores estas bellas reflexiones.

GRACIAS AÑO VIEJO

Aunque queda ya muy poco tiempo gracias a Dios por haber llegado al final de este año. Gracias por la vida, por la familia y la alegría que me han brindado las personas que enviaste a mi vida, por tantos nuevos amigos, por rodearme de gente hermosa y extraordinaria, gracias por el amor, por las flores, el aire y el sol, por el gozo de cuanto fue posible y también por lo que no pudo ser.

Gracias por tantos ojos que miraron con ternura. Gracias por tantas manos que estrecharon la mía. Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron. Gracias por tantos oídos que me escucharon. Gracias por la salud que me sostuvo, por el trabajo que desempeñe y por el descanso que disfrute. Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión que me sirvieron de experiencia. Gracias año viejo por ser parte de esta maravilloso lapso de vida que me diste.

Me despido de este año con una sonrisa, agradecida por todo lo que viví, agradecida por todo lo que aprendí. Cada día vivido es un regalo recibido y este año me deja experiencias que jamás olvidare. Hagamos una pausa breve hoy y pensemos en todo lo bueno que hemos recibido y dado. Intentemos mejorar este Nuevo año y no perdamos esas fuerzas por conseguir lo soñado, gracias año viejo.

¡HOLA SOY 2025!

Me llamo Año Nuevo, llevo mucho tiempo esperando este turno para encontrarme contigo y por fin llego. Ahora es el momento para que tú me crees, me des vida con tus proyectos, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, pero sobre todo con tus acciones.

¿Cómo quieres que sea? Ya estas usando la agenda que lleva mi nombre y deseo que me concedas un privilegio, solo uno; quiero que me hagas el mejor año de tu vida. A ver, ¿Cuál de tus otros años te había pedido esto? Ninguno.

Yo sí vengo y me planto con mis cuatro números frente a ti, porque quiero ser el año en que te atrevas a hacer más cosas. El año en que pienses y actúes más en grande, en que compartas tus talentos y capacidades con mayor generosidad., el año en que tu mente, corazón y cuerpo produzcan mejores cosas, en forma honesta para tu beneficio y el de los que te rodean, el año en que más cariño y atención brindes a los tuyos. Los altos y bajos del año viejo se fueron ya con él… Ahora me toca a mí POR FAVOR!! Disfrútame!! Lléname de experiencias, diviértete mientras estamos juntos. Quiero irme con el siguiente diciembre agotado, pero lleno de cosas buenas y con el privilegio de haber sido el mejor de todos y así haber logrado mi propósito. Acuérdate que viviré para siempre en ti, porque no podrás olvidar lo increíble que fue nuestro tiempo juntos; espero que hayas estado esperando este año con mucha ilusión, con todos tus anhelos, porque será un maravilloso año.

Un Fuerte Abrazo ATENTAMENTE AÑO NUEVO 2025.

Queridos amigos, deseo de todo corazón que Dios nuestro señor nos permita despedir este año 2024 en un ambiente rodeado con nuestra familia y amigos, disfrutando de una deliciosa cena no importa esta como sea, porque lo más importante no está en los manjares y bebidas que están en el centro de la mesa, sino lo que está alrededor que son la familia y amigos, Dios bendiga nuestra vida y recibamos con júbilo el año 2025 y que se cumplan nuestros más caros anhelos, que cada hoja del calendario nuevo este colmado de salud, paz, alegría, bondad, esperanza, armonía, fe, bienestar, prosperidad y mucho amor, que siempre se abran caminos de luz que nos guíen hacia una vida mejor, que Dios nuestro señor en su infinita bondad cuide de quien tanto amamos que son nuestra querida familia, amigos y de nosotros mismos… Un gran anhelo es seguir contando con la amable preferencia de mis fieles lectores en este año venidero a quienes les deseo lo mejor.

¿CUÁL HA SIDO TU PARTICIPACIÓN...?

Profesor, pedagogo, cuentista y poeta, es autor del poema "A un joven ocioso", Gregorio Torres Quintero, nos motiva a formular la pregunta que titula este Panorama que, aunque está formulada en singular, realmente debiera plantearse en plural, para involucrarnos todos en la cuestión: ¿Qué hemos hecho para merecer lo que tenemos y de qué manera hemos colaborado para alcanzarlo? ¿Qué hemos hecho por el progreso humano, en donde están las obras, los proyectos para hacer a los hombres más perfectos?

Antes que tú, la humana inteligencia,

Ha procurado el bien por todas partes,

Ha inquirido, las leyes de la ciencia;

Ha dictado las reglas de las artes.

Otros, antes que tú, modificaron

De toscos materiales, la estructura,

Y de sus hábiles mentes, brotaron

Poemas diversos de buena hechura.

La casa que te cubre con su techo,

El pan que tu existencia vigoriza,

El Código que ampara tu derecho,

El arado que el campo fertiliza.

Ya que por ti lucharon con exceso,

Emprende de la gloria, la jornada;

Huye de la ociosidad que te anonada

¡Y acógete al trabajo y al progreso!

Estos son fragmentos versificados del exquisito poema al cual hice referencia. La obra poética de Torres Quintero es vasta y rica, sobresaliendo la que dirige a un joven que pasa la vida de manera contemplativa, cuestionándolo acerca de su aportación al progreso, pero al mismo tiempo lo alienta a que participe creativamente en el avance de la civilización.

Quienes nacimos en esta época, sin duda somos afortunados, pues al venir al mundo encontramos prácticamente todo hecho, bastando un esfuerzo mínimo y a veces insignificante para tener al alcance de la mano toda clase de satisfactores, de bienes, incluso, dependiendo de la condición económica del individuo o de la familia, de lujos, de caprichos, de vanidades.

Pero una familia típica de nivel medio, goza de lo siguiente: solo con oprimir un botón, tiene luz eléctrica; maneja una válvula u opera un grifo y cuenta con agua, con refrigeración o clima artificial, lo conecta a un aparato y disfruta de calefacción, previa la instalación de las líneas de conducción.

Aprovechamos y disfrutamos de un número indeterminado de objetos que, cuando llegamos, ya estaban aquí sin que nosotros hayamos participado en su creación o confección. Fijémonos: plato, cuchara, tenedor, taza, vaso, olla, cazuela jarra, sólo por señalar algunos, ya estaban cuando aparecimos y no hicimos nada en su invención; sólo los aprovechamos. ¿Y las tijeras, las pinzas, el cortauñas, la plancha, la licuadora, la lavadora, la secadora, la estufa de gas, el boiler; los aparatos de refrigeración y de calefacción, tan útiles y necesarios; bolígrafo, pluma, lápiz, pluma fuente, cuaderno, el sacapuntas; rastrillo, navaja, espejo, etc. ¿Cómo llegaron a nosotros y cuál fue nuestro grado de participación?

Tenemos cama, colchón para descansar, dormir y recuperar energías; contamos con sillas, mesas, sofás o sillones. Usamos el sanitario y con sólo dar vuelta a la manivela del depósito viene una descarga hídrica para desechar la materia fecal y limpiar el inodoro. ¿Quién o quiénes son y donde están los inventores?

Vivimos una época de agitación y aceleración; cada día surge algo nuevo, producto de la ciencia y la tecnología que nos asombra y de manera sutil y callada reclama nuestra pasividad y desinterés, pues miramos el mundo, la vida y su evolución de manera contemplativa, limitándonos a "vivir" solamente, es decir, comer, dormir, descansar y jugar; esto es, desperdiciamos lamentablemente el tiempo, que no recuperaremos jamás porque "el tiempo perdido hasta los santos lo lloran". Recordemos aquella noble y sabia sentencia popular: "Quien pierde la mañana, pierde el día; quien pierde la juventud, pierde la vida".