HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Copérnico observaba el cielo.

Eso hacen los astrónomos y los agricultores; aquéllos por afán de conocimiento, éstos para saber si lloverá.

Como resultado de sus observaciones Copérnico contradijo a los libros sagrados, que ponían a la Tierra como centro del universo, y propuso el sistema heliocéntrico, el cual sostiene que nuestro planeta gira alrededor del Sol.

El astrónomo puso su teoría en un libro llamado De revolutionibus orbium caelestis. Lo leyó el Creador y dijo:

-Caramba: estaba yo equivocado.

EL SUELO

Recién iniciamos diciembre, uno de los meses más hermosos del calendario, al cual asociamos con el frío, el invierno y la Navidad; En este mes se conmemoran importantes acontecimientos relacionados con el campo y la naturaleza. El pasado jueves 5 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Suelo, y ayer, sábado 7, se conmemoró el Día de los Apicultores, temas que conoceremos en este espacio de Vida Campirana.

DÍA MUNDIAL DEL SUELO

Según información proporcionada por la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta fecha tiene como objetivo concientizar y alentar a los gobiernos, organizaciones, comunidades y personas de todo el mundo a comprometerse a mejorar el suelo. El Día Mundial del Suelo se instituyó por primera vez el 5 de diciembre de 2014, y este año 2024 tiene como lema: "Cuidar los suelos: medir, monitorear y gestionar".

Destaca la importancia de contar con datos e información precisa sobre el suelo para comprender sus características y apoyar la toma de decisiones informadas sobre el manejo sostenible del suelo para garantizar la disponibilidad global de alimentos, ya que la supervivencia de nuestro planeta depende de nuestro precioso vínculo con el suelo. Más del 95% de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos básicos químicos esenciales para las plantas proceden del mismo; Sin embargo, debido al cambio climático y la actividad humana, nuestros suelos se están degradando.

La erosión y una inadecuada gestión del mismo altera el equilibrio natural de la tierra, desaprovechando recursos hídricos y reduciendo el nivel de vitaminas y nutrientes de los alimentos que producimos.

A continuación, una poesía de mi autoría relacionada con esta temática:

MVZ Martha Robles

Y me quedo pensando,

Con honda preocupación,

El suelo está agonizando

Que nos da la alimentación.

¿Qué futuro espera la humanidad?

¿Qué pasara con los animales?

¿Quién dará vida al planeta,

Si nuestro suelo fértil desaparece?

Es tiempo de reflexionar

Sobre nuestra irresponsable conducta

¿A dónde vamos a parar?

Dejemos que nuestros suelos hablen.

¡Basta de contaminar el suelo!

¡Basta de tanta erosión!

¡Basta de hacinamiento de escombro!

¡Basta de no separar la basura!

Es momento de reflexionar,

En esta abrupta carrera,

Que nos haga motivar

Para una alimentación duradera.

DÍA DEL APICULTOR

Ayer, sábado 7 de diciembre, se conmemoró el Día de San Ambrosio, considerado el santo patrono de los apicultores, a quienes envío una calurosa felicitación.

A continuación, una poesía de mi autoría dedicada a las abejas:

MVZ Martha Robles

La he visto salir de su colmena

A esa bella y diligente obrera

Que cumple fielmente su faena

Por fabricarnos miel y fina cera.

Quisiera fuéramos como la abeja

Ejemplo bello en la naturaleza

Goza del trabajo y no se queja

Y desconoce así de la pereza

De flor en flor

Pasa así su corta vida

Nos entrega con dulzura su amor

Lo que la hace en el mundo querida.

Y como siempre al finalizar, un mensaje ilustre para reflexionar.

"La importancia de las abejas es suprema y dependemos de ellas".

Albert Einstein

Diciembre es una bella época donde se manifiestan los mejores sentimientos, el amor, la caridad y la compañía a quien la necesite, hagámoslos presentes.

Feliz domingo para todos y vivamos nuestras bellas tradiciones navideñas

"COMUNICAR ES SERVIR"

REFLEXIONES DE TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

ías previos a la Navidad. Los grandes almacenes y centros comerciales saturados de personas ansiosas y desesperadas, buscando el artículo o los objetos que serían el regalo, con el cual pretenden, vanamente, demostrar afecto, cariño y amor. ¡Ingenuos! ¡Ilusos! Sólo pensaban en cosas", en vez de sentimientos y valores, olvidando lamentablemente la plegaria de espiritualidad, tan necesaria en estos días: "¡Señor, dame vida para gozar de las cosas; no cosas para gozar de la vida!"

Aquel buscaba lentes Ray Ban, en tanto que el otro lo que quería eran ojos, pues había perdido la vista; una mujer, vanidosa, se interesaba por esmalte para sus uñas, pero otra lo que quería eran sus manos que le fueron arrancadas por una máquina en un accidente de trabajo; ésta deseaba un vestido, elegante, para lucirlo en el baile de fin de año, en tanto que aquella, rogaba a Dios le permitiera caminar, pues a causa de un problema vascular cerebral perdió la capacidad motriz; uno quería corbata y otro lo que deseaba era la camisa. ¡Oh, misteriosa condición humana! ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!

o son las cosas materiales, las susceptibles de aportar felicidad; éstas se diluyen, se destruyen o simplemente se consumen; son efímeras, y al final no proporcionan satisfacción; en ellas sólo hay vanidad en quien las regala y morbo en quien las recibe. Hay que fomentar en los niños, desde ahora, una cultura de valores espirituales, que son los verdaderamente necesarios y satisfactorios; los que persisten en el tiempo y se hacen eternos. Muy conocido es el cuento del tipo aquel que pide a los Reyes, zapatos de cierto estilo y calidad y al no concedérselos, reniega y reclama airadamente. Al salir a la calle, este individuo, topa con un pordiosero que, suplicante, pide unas monedas para comer, y al observarlo el tipo renegado se da cuenta que le faltan los pies. ¡Él renegaba por unos zapatos, cuando hay otros que lo que quieren son pies para poder caminar!

Tenemos lo necesario y nos preocupamos por lo contingente; le damos más importancia a lo superfluo y nos olvidamos de lo esencial. No somos felices porque deseamos cosas que no necesitamos; gastamos lo que no tenemos en adquirir cosas innecesarias. A las mujeres y a los hombres de nuestros días, víctimas de la sociedad de consumo, les interesan los autos, la ropa, los viajes, los "plasmas", los perfumes, las joyas, el lujo. Quieren aparentar ante los demás, ocultando o disfrazando su auténtica personalidad, situación que les produce ansiedad, angustia y "stress".

Unos tienen de más y otros que son mayoría, carecen de lo indispensable, en vorágine que genera la festividad navideña, muchos se debaten en la pobreza y en la miseria, padeciendo hambre, frío, enfermedades y soledad, mientras muy pocos derrochan en la abundancia y en la vanidad. Desigualdades sociales generadas por las diferencias económicas. Nadie tiene derecho a ser feliz cuando come, mientras otros tienen hambre y carecen de medios para satisfacerla.

En la mesa del rico hay pavo, pierna, bacalao y caviar; el pobre es feliz, si en la suya hay, por lo menos, tamales y buñuelos; el que tiene recursos brinda con champaña, whisky o cognac; el que carece, dice salud con sidra, tequila, tepache, pulque, mezcal o sotol, dependiendo de la región y de los hábitos de consumo; atole o un simple café. En la casa del afortunado hay abrigo y calefacción en invierno; refrigeración y clima artificial en verano, mientras que en la del desgraciado, las Personas se conforman con braceros y calentones para soportar el frío y con abanicos de cartón para ahuyentar el calor.

En el guardarropa del potentado hay abrigos, trajes, camisas y pantalones; zapatos, botas, tenis y pantuflas; en tanto que en el ropero del desafortunado sólo un pantalón, una camisa y un modesto par de zapatos. Las comodidades del rico contrastan con las carencias del pobre. Los discursos de los políticos retumban en los oídos de la gente: "Que nadie tenga lo superfluo mientras haya quien carezca de lo necesario". Demagogia pura.

Tengamos conciencia de que necesitamos cambiar. El mundo cambiará positivamente, si empezamos a cambiar nosotros en ese sentido.