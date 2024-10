Cole Porter, uno de los más famosos músicos norteamericanos, escribió una bella canción cuyo título es "True love".

Melodía sencilla y sin adornos, la pequeña obra se aparta por completo del estilo sofisticado y elegante del compositor. Parece una canción de cuna como la que hizo Brahms. Si la escuchas cantada por Bing Crosby y Grace Kelly se te quedará grabada para siempre.

Yo creo que quien hace una canción hermosa se va sin mayores trámites al Cielo. Ahí debe estar Cole Porter a pesar de su azarosa vida. Muchas otras canciones bellas le debemos: "Night and day","Begin the beguine", I love Paris", "In the still of the night", I've got you under my skin".

Cae la tarde, y en la penumbra de mi estudio oigo las notas de "True love". Vienen al corazón y a la memoria recuerdos de pasados días que nunca pasarán, y doy gracias al Misterio por haber puesto en el mundo a Cole Porter y a todos los que con su letra y con su música dieron a nuestra vida belleza y emoción.

LERDO S.O.S.

Es necesario en la Comarca Lagunera, que tanto gobierno, empresas y sociedad en general, se pongan de acuerdo y se enfoquen en realizar proyectos productivos que apoyen a mejorar la calidad de vida en Lerdo, Durango.

En su reporte "Empleo formal en la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera" del Consejo Cívico de las Instituciones, CCI Laguna, en su medición anual de septiembre del 2023 a septiembre del 2024, de empleo por actividad económica, con datos del IMSS, la cual contempla actividades agropecuarias, industria extractiva, industria de la transformación, construcción, industria eléctrica y suministro de agua, comercio, transportes y comunicaciones, servicios para empresas y servicios sociales y comunales, muestra que los municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera, Torreón y Matamoros por el Estado de Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo por el Estado de Durango, han tenido, en general, un incremento en fuentes de empleo, a excepción del municipio de Lerdo, que fue el municipio que menos generó empleos y tuvo mayores pérdidas, al no generarse nuevos empleos en empresas con más de 1000 asegurados.

En el mismo reporte se muestra que los tres municipios de Coahuila con mejor desempeño en la generación de empleos fueron, por orden de importancia: Ramos Arizpe, Torreón y Saltillo, por Coahuila; mientras que los dos municipios de Durango con mejor desempeño en la generación de empleos fueron, además de Gómez Palacio, el municipio de Mapimí, este último superando al municipio de Lerdo, Durango.

En el tema de los salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados ante el IMSS, es precisamente en el municipio de Lerdo, Durango, dónde los salarios han estado históricamente por debajo de los salarios promedio de la Comarca Lagunera. Esto es de llamar la atención, tomando en cuenta que los salarios promedios de la Comarca Lagunera siguen estando por debajo de los salarios promedios de la ciudad de Saltillo, y por debajo del promedio nacional.