"NO HAY NADA".

Quienes han visto el espectro de don Antonio de la Peña y Peña en la antigua casa de Ábrego lo han oído pronunciar esa frase repetidas veces.

No tengo la sensibilidad que se requiere para ver fantasmas. Así, no me he topado nunca con el de don Antonio, y por tanto no he escuchado sus palabras.

¿Qué querrá decir con ellas? He hablado con los ancianos del rancho, y me cuentan que en su tiempo don Antonio buscó metales -oro y plata- en estos rumbos, sin encontrar jamás las anheladas vetas. A eso atribuyen su desolado y monótono estribillo: "No hay nada".

Me parece poco creíble esa versión. La encuentro demasiado obvia. La presencia de don Antonio en la casona es sobrenatural. Su expresión, por lo tanto, debe referirse a algo igualmente sobrenatural. A lo mejor tiene que ver con cosas de ultratumba. Pero si eso es así, ¿por qué don Antonio no se está en su tumba?

Quisiera hacerle yo mismo esa pregunta. Pero ya dije que no tengo la habilidad de ver fantasmas. Espectros vivos miro muchos, pero muertos ninguno. Me quedaré, por tanto, con la incógnita. Nunca sabré qué quiere decir don Antonio de la Peña y Peña cuando dice: "No hay nada".