John Dee era hombre de libros. Por ser hombre de libros había dejado de ser hombre de vida.

Un día dos acontecimientos impensados le sucedieron al filósofo: se enamoró de una mujer y probó por primera vez las especias llegadas del Oriente. Conoció el amor, y conoció el sabor del clavo y la canela.

A partir de ese momento John Dee leyó menos y vivió más. Gozó de la musa y de la mesa. Quizás a esa etapa de su vida pertenece esta cita de su famoso texto Librum signatum: "... Los libros han de servir para sazonar el banquete de la vida, igual que las especias dan sazón a los platillos. Las especias no son alimento: realzan el sabor de los alimentos. Igual, los libros realzan el sabor de la vida, pero no son la vida...".

CICLO DE VIDA III.

Este es el último segmento de la investigación de los rasgos sobresalientes sobre el envejecimiento satisfactorio: de 60 a 64 años (ya están en el proceso del retiro o muy próximos a él). Es notable una perspectiva distinta, pues muchos cuentan con un esquema de pensiones que los segmentos previos, no necesariamente, gozarán.

Así entonces, la mujer les da prioridad a los vínculos afectivos, siendo estos sólidos y cercanos. Se sienten fuertes físicamente; la memoria de corto plazo es funcional y estable. Se ocupa de tener una dieta basada en productos más naturales. El estrés no impacta en sus relaciones, ni en la alimentación y considera no necesitar atención psicológica. En el aspecto financiero siente tener cubiertas sus necesidades básicas, ahorra y se siente satisfecha con su nivel de ingresos. Está confiada en sus conocimientos financieros para invertir y manejar deuda, así como se considera medianamente preparada para el retiro, incluso cuenta con una reserva para imponderables. Lleva una vida espiritual fuerte que le permite una perspectiva positiva. Si identifica signos de ansiedad, acude a la medicina alternativa y a los suplementos. Sin embargo, le preocupa la utilización creciente de medicamentos por padecimientos crónicos, que genera estrés y ansiedad por su bienestar. Se centran más en la calidad de sus relaciones ante la posibilidad de que su situación sentimental y las dificultades para resolver problemas no le son del todo satisfactorias.

En cuanto al varón, presta más atención a su alimentación. Cree en la vejez autónoma, signo de sentirse físicamente fuerte; procura el ejercicio aeróbico a pesar de tener una rutina sedentaria. Busca mantener relaciones estables, cuenta con satisfacción sentimental y viaja en familia. Experimenta ansiedad, pero puede tener sueño continuo, sin embargo, ya ha sentido angustia incapacitante en la cotidianeidad. La opción de vivir en una casa de retiro es una posibilidad en su futuro; no se siente bien preparado para el retiro, aunque sabe invertir, manejar deuda, ahorrar y se considera satisfecho con su nivel de ingresos. Sabe bien a qué régimen de retiro pertenece. Considera que su memoria en el corto y mediano plazo es buena; procura suplementar su alimentación y confía en la medicina alópata para tratar sus padecimientos que cada vez son más crónicos.

Destaca que ambos grupos tienen una perspectiva más clara hacia el retiro, sin embargo, así como sienten mayor satisfacción en este momento de sus vidas, la aparición de padecimientos crónicos disminuye su certeza de tener plenitud en el retiro, por lo que mejorar la dieta como en el ejercicio físico se convierten en ocupaciones reales Financieramente existe una sensación de que no será suficiente para mantenerse óptimamente.

Los tres grupos de edad reflejan ocupaciones distintas, unos tienen más tiempo para actuar y otros con mejores perspectivas económicas pero, a final de cuentas, el recurso con que se cuente podría ser insuficiente o sumamente precario, para mantenerse los siguientes 20 o 30 años de vida.