HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor creó hermosas criaturas: la gacela, el cisne, la pantera, el quetzal, el colibrí.

Hizo también criaturas feas.

La hiena, por ejemplo.

Cuando ese grotesco animal salió de las manos del Señor el Espíritu no pudo contener un gesto de disgusto. Le preguntó al Creador:

-¿Por qué hiciste a la hiena? Su grito parece sarcástica risa.

Explicó el Padre:

-Hice a la hiena como comentario al hombre.

Estamos concluyendo el mes de julio y les recuerdo a mis amables lectores que este mes esta dedicado al bosque y también conmemoramos el pasado 11 el "Día del Árbol" y a continuación deseo compartir con ustedes la siguiente poesía que describe magistralmente las bondades que el árbol nos da para una vida saludable y que nos invita a cuidar a este nuestro hermoso amigo el árbol.

• Manuel Benítez Carrasco

Yo soy tu amigo y te digo

por favor, no me hagas daño;

mas, si es necesario, sea,

pero sólo el necesario.

Estoy para darte frutos,

tal vez solamente pájaros,

sombra, si la necesitas,

rumor, si te gusta el cántico.

Algún día podré ser

la ventana de tu cuarto,

la mesa para tu pan,

la mecedora, tu arado,

la ayuda de tu jornal

o el lecho de tu descanso.

Cuando cantas una nana,

yo, de cuna, estoy cantando;

a veces crujen mis ramas

para acompañar el canto.

Tal vez, si llegas a viejo,

me necesites de bastón.

Puede ser que en los inviernos,

cuando haya nieve en el campo,

mis brazos les den calor

a los tuyos y a tus manos.

Y yo he de ser, aunque es triste

el tener que recordarlo,

el último compañero

que te llevará en sus brazos.

Siendo más fuerte que tú

-y en completo desamparo

a los fríos del invierno

y a las llamas del verano-,

si me ofendes, no te ofendo,

si me dañas, no te daño,

si me tiras, no me quejo

al contrario:

cuántas veces

-y eso que lo diga el sándalo-,

el cuchillo que me hiere

lo devuelvo perfumado.

¿Qué te hacen falta mis frutos?

Yo te los doy de buen agrado.

¿Qué te hacen falta mis ramas?

Corta, por tanto, mis brazos.

¿Qué necesitas mi tronco?

No te apene el derribarlo.

Para tu servicio crezco

y por tu bien me derrumbo.

A cambio, sólo te pido:

por favor, no me hagas daño;

mas, si es necesario, sea,

pero sólo el necesario.

¿Qué estorbo en un sitio? Piensa,

antes de darme el hachazo,

hasta qué punto es verdad

que puede estorbar un árbol.

¿Tienes que cortar dos ramas?

Por favor, no cortes cuatro.

Que si el daño que me haces,

cuando es por tu bien, no es daño,

y no sólo en paz lo acepto

sino con placer lo paso,

el que me haces sin causa

ese sí que me hace daño.

Yo soy tu amigo y te digo:

por favor, no me hagas daño;

mas, si es necesario, sea,

pero sólo el necesario.

JULIO MES DEL BOSQUE

MEXICANO UNIVERSAL

Para quien escribe o habla, ante un público representa un compromiso referirse a la calidad de este hombre que a dos años de su sensible partida, (fallece el 23 de julio de 2022), aún lo recordamos como un mexicano excepcional que supo ser congruente con su momento histórico y su discurso alusivo.

Originario de la Ciudad de México, donde nació el 9 de julio de 1933. Son espectaculares los datos de su curricula. Sabemos que Inicia su carrera política siendo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual cursó la Licenciatura en Derecho, y en la Universidad de París el Doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional. Es Porfirio Muñoz Ledo.

Tan ricos y abundantes son sus datos biográficos que hacen difícil la tarea de seleccionar algunos de ellos para ser mencionados en este apretado resumen. Lo intentaremos:

Primer Senador de oposición en las Legislaturas LIV y LV del Congreso de la Unión, (1988-1994). De pensamiento liberal y nacionalista, fue reconocido como el parlamentario con mayor número de participaciones en tribuna, en donde demostraba su habilidad para la construcción de conceptos ideológicos y filosóficos. Inteligente, era de palabra fácil y cautivadora que le permitían salir siempre airoso y triunfante en los debates parlamentarios y legislativos que protagonizaba en la Cámara, ridiculizando a sus oponentes y exhibiéndolos como necios e ineptos.

El caudal de conocimientos y la preparación de los que hacía gala, lo llevaron a desempeñar altos cargos a nivel nacional e internacional, tanto en la política como en la administración pública.

En el plano internacional podemos mencionar: Representante de México ante las Naciones Unidas, con esa calidad fue Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU; Presidente del Grupo de los 77 (órgano de consulta y apoyo en materia de políticas públicas, economía y energía); Coordinador de las Negociaciones Económicas Globales y Presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía; Embajador de México ante la Unión Europea; Observador Permanente en el Consejo de Europa, miembro de la Comisión "Democracia por el Derecho"; Comisario para la III Reunión Cumbre América Latina, Caribe -- Unión Europea y Presidente del Centro Latino-americano de la Globalidad.

Por todo esto decimos que Porfirio Muñoz Ledo tiene mexicana universalidad.

A nivel nacional la recia personalidad de Porfirio se agiganta. Lo encontramos como Subdirector de Educación Superior e Investigación Científica; como Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Subsecretario de la Presidencia de la República; Secretario del Trabajo y Previsión Social; Secretario de Educación Pública, en cuya gestión se fortaleció el contenido ideológico de los Libros de Texto Gratuitos y se incrementaron los Desayunos Escolares en un 75%.

En el plano estrictamente político fue invitado a coordinar la campaña presidencial del PRI en 1975 y simultáneamente, asume la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Años más tarde, fundó y presidió la Corriente Democráti.ca que desembocó en 1988 en el Frente Democrático Nacional del que también fue dirigente.

Inquieto, activo e impulsivo como era incursionó en la política con relativo éxito. Fue diputado federal en la LVII Legislatura, presidiendo la Primera Mesa Directiva de la Cámara en dicha Legislatura y con tal personalidad y carácter hace historia, pues siendo diputado de oposición da respuesta al Informe Presidencial cuestionando en su intervención acremente las cifras y datos expuestos por el Ejecutivo en su comparecencia ante el Congreso.

Así recordamos a este gran mexicano, con quien los laguneros debemos estar agradecidos, pues apoyó en todo momento, de manera valiente y comprometida el proyecto de los que queremos que nuestra región se convierta en el Estado de la Laguna!