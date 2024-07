CONVERSABAN TRES JÓVENES SEÑORAS.

-¿Cuál es el día en que se han sentido más bonitas? -preguntó una.

-Yo -respondió la primera-, el día de mis 15 años. Jamás me he sentido más hermosa como en aquel baile.

-Yo -contestó la segunda-, la vez que me he sentido más bella fue cuando me casé. Creo que ni una reina en su coronación se habrá sentido tan llena de encanto como en mi boda yo.

Habló la tercera, y en sus ojos brilló la luz que encienden los recuerdos.

-Yo -dijo evocadoramente- jamás me he sentido tan hermosa como cuando estaba embarazada y esperaba a mi bebé.

Entonces las otras recordaron también, y supieron que al responder la pregunta lo habían hecho con demasiada prisa.