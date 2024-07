Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche perdió una vez toda su fortuna por causa de una mujer.

-No me importó -declara-. Es de caballeros arruinarse por una dama.

Yo he bebido quizá un trago de más, y pienso que tal cosa no es de caballeros, sino de pendejos. No se lo digo, porque él ha tomado quizá dos o tres tragos de más, y eso hace que cualquier hombre se ponga o demasiado sentimental o demasiado violento, y no sé a cuál de los dos extremos he de temerle más.

Guardo silencio, pues. Me amigo me pregunta:

-¿Tú nunca te arruinaste por una mujer?

Respondo:

-Nunca.

Y él me dice:

-Te acompaño en tu sentimiento.

O él ha bebido esta noche dos o tres tragos de más o yo bebí en la vida dos o tres tragos de menos.