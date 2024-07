VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Casi todos los recuerdos de Don Juan son bellos -al fin recuerdos de mujer-, pero uno lo entristece ahora que, viejo ya, debe dedicarse por fuerza a recordar.

Intenta una justificación. Tenía 18 años. Apenas había dejado de ser niño para empezar a ser un hombre. Y ella era de más edad. Nunca le habló de matrimonio, aunque seguramente lo esperaba aquella muchacha pálida de grandes ojos en perpetuo asombro.

Él no quería matrimonio. Quería vida. Una noche le acarició los senos, tibios como tórtolas. No pasó a más, aunque estaba cierto de que ella habría dejado que pasara más. Tan niño era que al día siguiente fue al templo a confesar su culpa. Y aquello no era culpa. Era vida.

Al paso de los años supo que su primera novia jamás volvió a ser novia. Nadie le acarició lo senos otra vez. Alguien le contó que a su muerte la vistieron de blanco y le pusieron corona de virgen. Cundo oyó eso sintió algo que no sabe si fue vergüenza o fue remordimiento. Ahora se pregunta si debe ir otra vez a la iglesia a confesarse, pues por su culpa no vivió la vida aquella muchacha pálida de grandes ojos en perpetuo asombro.

BARRERAS HUMANAS, UN MURO PARA REFUGIADOS

El pasado 20 de junio se conmemoró el día Mundial del Refugiado, día que se instó como una manera de visibilizar la situación que viven las personas forzadas a abandonar su hogar, país, para escapar de la pobreza, además de los conflictos y persecuciones en las que se ven inmersos.

La migración ha formado parte de la experiencia humana a lo largo de la historia y el número de refugiados está aumentando en todo el mundo. En la actualidad muchos solicitantes de refugio se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido a las restricciones y políticas de acogida.

Varios países en el mundo acogen personas refugiadas, y garantizan su derecho de solicitar asilo, además de darles la oportunidad de contribuir en las comunidades de acogida. Sin embargo; en otros países las barreras existentes son las leyes, políticas públicas y prácticas que restringen el asilo, generando mayor vulnerabilidad a los solicitantes de asilo, miedo y exclusión y en algunas ocasiones mendicidad. Los discursos de racismo y xenofobia, siguen intensificándose, las personas refugiadas y solicitantes de asilo siguen siendo ignoradas, así como también se sigue ignorando el sufrimiento sobre todo de mujeres, niñas, niños forzados a abandonar su hogar y país.

Falta mucho por hacer, falta mayor sensibilidad y compromiso por partes de los países a colaborar para proteger los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo, así como a que disfruten del asilo. Los países al contrario generan acciones y políticas que externalizan los procedimientos de asilo, la detención arbitraria de solicitantes de asilo, expulsiones colectivas y devoluciones, sin respetar el principio de no devolución, que prohíbe devolver a las personas a sus países de origen en la que su vida, integridad y libertad corren peligro, o que por causa de la devolución puedan sufrir tortura, castigos, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que consagra el derecho a solicitar y disfrutar del asilo, como un derecho humano fundamental, que se sustenta en nuestra humanidad compartida y en el derecho a la protección. Así como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que se inspiró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como otros instrumentos regionales e internacionales, todos ellos se crearon para proteger a las personas forzadas a huir de sus países, por lo que es responsabilidad de cada país proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo, así como de generar políticas y acciones para que ninguna persona solicitante de asilo se violente su vida y libertad y se protejan y respeten sus derechos fundamentales.

La Ibero Torreón, a través del Programa de Asuntos Migratorios PRAMI, promueve en sus alumnos empatía y reconocimiento por las personas migrantes y solicitantes de asilo, por lo que constantemente se generan proyectos en atención a estas poblaciones vulnerables.