ESTE FANTASMA DE LA CASA DEL POTRERO SE APARECE RARA VEZ.

Pensamos que le da pena asustarnos, y por eso sale únicamente cuando nos hemos ido a la ciudad.

El espectro, según me dicen los más viejos del rancho, es el de don Emigdio Gáuna, que casó con una de las señoritas Peña, hermana de don Ignacio, el dueño de la antigua hacienda. El matrimonio duró menos de un mes. A don Ignacio le dijo la desposada que dejaba al hombre porque bebía mucho. A sus hermanas les confió en voz baja que lo dejaba porque no hacía ninguna otra cosa aparte de beber. Seguía siendo señorita, como ellas.

Creo saber por qué sale ese fantasma. Anda buscando a la que fue su esposa. Ahora ya puede amarla, pues ha dejado el vino. Entiendo que en el otro mundo no existe la bebida, pero existe el amor. Y don Emigdio sigue amando a la señorita Peña. La ama en el infinito. Infinitamente la ama.

Yo digo que deberíamos perdonar a esta sombra. Después de todo en una u otra forma todos somos sombras. No debería darle pena aparecerse. Aunque quién sabe. A lo mejor a mí también me va a dar pena aparecerme. Por otros motivos, pero quizá también me va a dar pena.

Hoy es un día muy especial para el Rotarismo en la Laguna. La bondad y solidaridad de El Siglo de Torreón, en su misión de ser un conductor que acerque las relaciones intersociales, sobre todo, nos concede, el día de hoy, recuperar un espacio que durante décadas nos permitió comunicar, a través de esta colaboración, -MINUTO ROTARIO- un espacio dedicado a compartir con la ciudadanía, las principales actividades y proyectos del Club Rotario de Torreón.

Desde el año de 1942 nos dedicamos a servir a la comunidad, bajo el lema "Servir con Alegría", donando sillas de ruedas, becas, intercambios académicos, alimentos, vestimenta, equipamiento y considerables insumos a un número importante de instituciones de beneficencia.

Tenemos, dentro de otras, la responsabilidad social, de organizar la Feria de Torreón, conservándola como un espacio de esparcimiento y diversión sana y familiar, además de constituirse en un conductor comercial e industrial.

Dentro de nuestras actividades de servicio social, están, en el campo internacional, haber implementado desde el año de 1985, el Programa Polio Plus, a través del cual se ha logrado erradicar la Polio en el mundo, apoyados por la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates, recaudando dicho programa anualmente un promedio de 2000 millones de dólares. Así mismo, nuestro club rotario proporciona anualmente considerables recursos económicos y materiales para desarrollar diversos proyectos de salud en la región, apoyando fuertemente al centro de Investigación para detección del cáncer, cataratas, labios leporinos, intercambios académicos a todos los países del mundo, becas a jóvenes y un número importante más de acciones de ayuda social. En cada colaboración iremos hablando de todos y cada uno de estos programas.

Rotary International, es una Red mundial compuesta de 1,400,000 vecinos, amigos, líderes y personas dedicadas a solucionar problemas, quienes ven un planeta en que las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos. Existen más de 35,000 clubes rotarios en más de 220 países y zonas geográficas. Los clubes rotarios son autónomos, de manera que la experiencia de los socios varía de un club El lema de Rotary International para el año 2023-2024 fue "Crea esperanza en el mundo", para el 2024-2025, nuestra Presidenta Internacional Stephanie Urchick, anunció que el lema será: "La Magia de Rotary".

El Club Rotario ofrece a personas de 18 años de edad en adelante, la oportunidad de intercambiar ideas con los líderes de la comunidad, adquirir habilidades profesionales y de liderazgo y, sobre todo, de servir y divertirse a la vez.

Hay en México mas de 600 clubes rotarios. En las siguientes colaboraciones trataremos de hacer una pequeña reseña histórica del rotarismo en nuestro país, que tuvo su primera convención latinoamericana en México en el año de 1935, siendo Presidente de la República el General Lázaro Cárdenas del Río.

Otro motivo de alegría especial para el rotarismo, lo significa que el próximo 27 de junio tenemos cambio de Gobernador de nuestro Distrito el 4110, que abarca los Estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua, concluyendo su gestión Oscar Gutiérrez Tenorio a quien felicitamos por su magnífica labor, e inicia su gestión Sergio Tejeda a quien deseamos que su encomienda sea de éxito y beneficio para la sociedad. Así mismo, el próximo día viernes 5 de Julio del presente año, a las 20.00 horas en las instalaciones de la feria, será el evento de cambio de mesa directiva, ya que termina la gestión la Directiva encabezada por Fernando Jiménez y su esposa Mayela de Jiménez, a quienes felicitamos por su gran labor y entrega al frente de nuestro club, e inicia la gestión de la nueva Directiva encabezada por Francisco López y su esposa Yolanda de López, a quienes deseamos todo el éxito en su nueva encomienda.

Nos leemos en la próxima colaboración. No olviden: "servir con alegría".