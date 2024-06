ME PREGUNTAN:

-¿Qué tomas para la memoria?

Respondo de inmediato:

-Notas.

En mi libreta de apuntes guardo lemas que he visto en la defensa trasera de algunos vehículos. Uno dice: "No tiro aceite. Marco mi territorio". Dice otro: "No me sigan. Yo también ando perdido".

Si no temiera caer en vanagloria yo pondría en mi coche este letrero: "Pax et bonum". Es el bello saludo franciscano. Significa "Paz y bien",

Bien y paz deseo yo a mi prójimo en medio de tanta violencia y tanto mal. Y en medio también de tanto tráfico, y tan peligroso. La vida moderna, y en general la vida, está llena de riesgos. Nunca sobra entonces pedir algo de sosiego y bondad para nosotros y para quienes con nosotros comparten la aventura -la ventura- de vivir.

Apunta en tu libreta por favor, amigo, estas tres palabras que expresan lo que pido para ti: "Pax et bonum". Paz y bien.