Esta lluvia que cae ahora en mi jardín casi no cae. Es mansa, suave, lenta como caricia de mujer sapiente. La tierra la recibe, agradecida. Parece acto de amor de hombre sapiente.

Yo sé que llueve porque veo que llueve, no porque oigo llover. Se diría que esta callada lluvia no quiere ser la lluvia. No mueve las hojas de los árboles; las briznas de hierba no se han dado cuenta todavía de que está lloviendo.

Esta lluvia hace el bien tal como el bien se debe hacer: en silencio. Cuando empezó a llover nadie supo que había empezado a llover. Cuando la lluvia cese nadie sabrá que ha dejado de llover.

Lluvia amorosa, lluvia cariciosa, lluvia de Debussy: bienvenida seas. Haz tuyo mi jardín, y juega a las resbaladillas en el cristal de mi ventana. Ni siquiera tienes voz para arrullarme, pero en mi sueño seguirás lloviendo, y tu caricia hará que mi sueño sea manso, suave y bueno como tú.

APATÍA, ABULIA E INDIFERENCIA

A escasos cuarenta y dos días de que se lleven a cabo las elecciones para elegir al presidente de la República, a 500 diputados federales y 128 senadores, los candidatos no han logrado despertar el entusiasmo y abatir la apatía poblacional por el Proceso; de esa indiferencia mostrada por los ciudadanos no se salva ninguno de los partidos que compiten por alcanzar los espacios que pronto quedarán vacantes.

La falta de oferta política de quienes aspiran a sentarse en la silla de Palacio Nacional u ocupar un escaño en las cámaras legislativas ha sido factor principal para ahuyentar a los potenciales electores que están cansados de oír cada seis años (en el caso de la elección de presidente y senadores; y cada tres, tratándose de los miembros de la Cámara baja), los mismos ofrecimientos presentados en discursos huecos y sin sentido que lo único que logran es distanciar las urnas de los sufragistas.

Nuestra endeble e incipiente democracia exige que ejerzamos el derecho de votar, que simultáneamente es también una obligación, de manera responsable y comprometida, pensando siempre en los altos intereses de la Nación, que no dejemos llevarnos por espacios publicitarios que puedan influir en la decisión comicial que tomemos. México necesita de nosotros.

Como bien han dicho los teóricos, "este país no es nuestro, lo tenemos prestado por nuestros hijos", cuando se los entreguemos, nos pedirán cuentas y no será ético que les entreguemos un país desecho, destruido, destrozado por la violencia y la inseguridad.

El voto es la mejor arma que tenemos para configurar el país que deseamos; el voto es el instrumento de la democracia; si no votamos incurrimos en un error. Dejemos la apatía y la abulia y esa dañina indiferencia, porque si procedemos de esa manera, dejamos que otros decidan por nosotros y estaríamos traicionando a México, e iríamos a contrapelo de la historia.

De los apáticos y los abúlicos se sirven los tiranos y los dictadores. Por eso a las candidatas y candidatos de los diferentes partidos, se les pide que dignifiquen la política y prestigien a la organización partidista que los postuló, presentando al electorado una propuesta que atienda a la problemática sensible y prioritaria que enfrenta en este tiempo nuestro país.

Definitivamente hay total desinterés en los temas de contenido político por parte de la población mexicana; tenemos programas radiofónicos y televisivos conducidos por analistas que abordan como asunto principal el proceso electoral que está en curso. Primer Plano, Tercer Grado, Punto de Referencia, Debate Público, Defensor de las Audiencias, Yo opino, Con su Amable Permiso, Puntos Encontrados, Con Responsabilidad, con Coraje y con Vergüenza, sólo por mencionar algunos en los cuales los panelistas exponen el tema y luego lo desarrollan, exponiendo su punto de vista con absoluta libertad, entrando a veces en contradicción, lo que le da más valor al Programa, enriqueciéndolo con el criterio y el comentario de cada uno de los comunicadores

México se halla en la gran encrucijada de su historia, en la que debe asumir con valentía y decisión el papel Protagónico que históricamente le corresponde: "La ignorancia de un votante en una democracia, pone en peligro la seguridad de todos". "No existe bestia más peligrosa en el mundo que un ignorante con poder"; "La Nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante en su país".

Por eso, es conveniente y necesario que hoy más que nunca nos dispongamos a participar electoralmente; a ejercer con emoción y patriotismo nuestro derecho al voto que es la mejor manera de fortalecer nuestra democracia. "Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir".