VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Don Juan le dijo a doña Sol:-Jamás he dejado de amarte.Don Juan le dijo a doña Elvira:-Jamás he dejado de amarte.Don Juan le dijo a doña Laura:-Jamás he dejado de amarte.Don Juan le dijo a doña Flor:-Jamás he dejado de amarte.Don Juan le dijo a doña Inés:-Jamás he dejado de amarte.En todos los casos Don Juan decía la verdad.¡Hasta mañana!...