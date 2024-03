Este retrato es el de doña Luisa Antonia de la Peña Dávila, esposa que fue de don Ignacio de la Peña y Peña, propietario de la antigua hacienda de Ábrego.

Recia señora era ella. Oyó decir que una cierta vecina del lugar se le resbalaba a su marido, o sea que le insinuaba, y un día que la mujer iba por el camino a lomos de su mula doña Antonia tomó el rifle de su esposo y de un certero balazo hizo rodar por tierra a la inocente acémila. Ante el juez se negó a pagar la indemnización por la muerte de la bestia. Adujo: "Fue en defensa propia". Añadió luego:

-Y la próxima vez la bala será pa' la otra mula.

No puedo dejar de sentir cierta inquietud cuando paso frente al retrato de esta mujerona. Me parece que me mira con ojos de reproche, y me pregunto si acaso conocerá mis muladas. La otra noche soñé que me apuntaba con el rifle. Pensé en quitar de la pared ese retrato, pero ha estado ahí desde antes de que yo estuviera aquí, y esos precedentes han de respetarse. Me tranquilizo pensando que el crepúsculo no es hora buena para portarme mal. Que eso me salve del rigor de doña Luisa Antonia de la Peña Dávila, mujer retemujer.

¡Hasta mañana!...