¿Cuál es el mes que tiene 28 días?

La primera respuesta que a la mente llega es: febrero.

Sin embargo una contestación más acertada sería decir: todos. En efecto, todos los meses del año tienen 28 días, más otros dos o tres para completar 30 o 31. La excepción es febrero, que tiene 28 días justos, o 29, cuando es año bisiesto, como éste en que nos encontramos.

Cuando estudié Lógica en la prepa el maestro nos dijo que su materia nos serviría para la vida. No sé mis compañeros, pero yo jamás he aplicado algún procedimiento lógico en ninguna de las acciones importantes de mi vida, inspiradas casi todas en el sentir más que en el pensar. Si el amor, por ejemplo, estuviese regido por la lógica no se habrían amado Abelardo y Eloísa, ni Guinevere y Lancelot, ni Romeo y Julieta.

Demos, pues, a la lógica lo que es de la lógica.

Que es poco.

Y demos al amor lo que es del amor,

Que es todo.

El Ayuntamiento de Lerdo fue interpelado

Por funcionarios de Tribunal laboral de Durango,

Para saber el modo como serán reinstalados,

Los exempleados despedidos. Todo un "tango".

El Presidente Municipal se declaró incapaz

De satisfacer las demandas de los que ganaron

La que los despidió goza de bendita paz,

Mientras otros son los que los "torearon".